El empresario Elon Musk se convirtió en la primera persona en alcanzar una fortuna superior al billón de dólares (un ‘trillionaire’ en inglés) después de que SpaceX debutara en el Nasdaq y sus acciones se dispararan en su primera jornada de cotización. El salto bursátil elevó la valoración de la compañía aeroespacial por encima de los 2 billones de dólares y posicionó al fundador de SpaceX y Tesla como la persona más rica del mundo.

La oferta pública inicial de SpaceX se fijó en $135 USD por acción, pero los títulos comenzaron a cotizar a $150 USD y cerraron cerca de $161 USD, tras avanzar alrededor de un 19 % durante la sesión. La operación recaudó 75.000 millones de dólares, una cifra que distintas publicaciones identifican como la mayor salida a bolsa registrada hasta ahora.

SpaceX impulsó la fortuna del billonario

Las estimaciones sobre la riqueza de Musk varían debido a las diferencias en el momento de cálculo y en la metodología utilizada. Mientras algunos cálculos situaron su patrimonio en torno a 1,05 billones de dólares al considerar principalmente sus participaciones en SpaceX y Tesla, otras estimaciones lo ubicaron cerca de 1,1 billones o incluso 1,14 billones al cierre de la jornada bursátil.

Según los documentos de la oferta pública inicial, Musk mantiene una participación cercana al 42 % en SpaceX y posee además cientos de millones de opciones sobre acciones. El incremento de valor generado por la salida a bolsa añadió más de 180.000 millones de dólares a su patrimonio, de acuerdo con estimaciones difundidas tras el debut bursátil.

El avance de SpaceX también benefició a miles de trabajadores de la empresa. Diversos reportes señalaron que alrededor de 4.400 empleados actuales y antiguos podrían convertirse en millonarios gracias a las acciones acumuladas durante su paso por la compañía.

SpaceX cerró la jornada con una valoración superior a los 2 billones de dólares, lo que la ubicó entre las mayores empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Este valor de mercado alcanzado la convirtió en la sexta compañía pública más grande del país norteamericano y superó incluso a Tesla.