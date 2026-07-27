Nike y Hyperice presentaron las «Air Zoom Hyperslide», unas ‘sandalias de recuperación’ que entregan calor, vibración y amortiguación Air Zoom para ayudar a aliviar la tensión en los pies después de una actividad física o incluso el día a día.

Air Zoom Hyperslide son la segunda colaboración entre ambas compañías, después de las Hyperboot, y llevan parte de la tecnología de recuperación de ese producto a un formato más simple y pensado para usarse apenas termina la actividad física.

Calor, vibración y controles desde una aplicación

Este moderno calzado combina una suela completa Nike Air Zoom de perfil bajo con un módulo magnético desmontable, llamado Hyperslide Pod, integrado en la correa. Ese dispositivo aplica calor y vibración sobre el empeine para favorecer la relajación de los pies.

Además, ofrece tres niveles de calor y tres de vibración, alcanzando una temperatura máxima de 47 °C y trabajando en ciclos automáticos de 15 minutos. Los ajustes a la sandalia puedes hacerlos directamente desde su módulo de configuración o usando la app de Hyperice.

Estos módulos se conectan por Bluetooth, incorporan indicadores del nivel de batería, calor y vibración, utilizan carga mediante USB-C y ofrecen una autonomía aproximada de una hora, dependiendo del uso. Nike dijo que la combinación de calor y vibración está inspirada en la línea Venom de Hyperice y busca apoyar la recuperación diaria.

Air Zoom Hyperslide: una nueva categoría de calzado tecnológico

Tobie Hatfield, director sénior de innovación para atletas de Nike, explicó que el objetivo fue desarrollar una solución que permitiera comenzar la recuperación desde los primeros minutos posteriores al esfuerzo físico, sin necesidad de recurrir a equipos específicos.

Por su parte, Jim Huether, CEO de Hyperice, dijo que las Air Zoom Hyperslide son parte de una visión en la que el calzado incorpora tecnología conectada para acompañar a los usuarios mientras continúan con sus actividades. Junto con las Hyperboot, este lanzamiento son el inicio de una categoría que combina equipamiento deportivo y dispositivos electrónicos portátiles.

Nike aclaró que el modelo fue diseñado tanto para deportistas como para personas que buscan aliviar el cansancio asociado a viajes, trabajo o desplazamientos diarios. A diferencia de las Hyperboot, estas sandalias no traen compresión de aire y recurren únicamente al calor y la vibración, una decisión que permitió ofrecer un diseño más cercano al de unas sandalias convencionales y reducir su precio frente al modelo anterior.

Las Air Zoom Hyperslide estarán disponibles desde el 29 de septiembre a través de las webs de Nike y Hyperice por $249 dólares.