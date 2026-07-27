Una interrupción de varias horas en Xbox impidió a los usuarios hacer cosas tan sencillas como iniciar sesión, acceder a su biblioteca, realizar compras y abrir juegos, incluidos algunos en formato físico. Con el pasar del día, la compañía resolvió el incidente y confirmó que el origen del problema estuvo en la falla de un servicio de licencias del que depende la plataforma.

Los primeros reportes con los problemas comenzaron durante la madrugada del lunes y rápidamente se dejaron ver en la página oficial de estado del servicio, donde Microsoft reconoció problemas en cuentas, juegos, tienda, apps y otras funciones que necesitan autenticación. A lo largo del día, la empresa publicó varias actualizaciones hasta confirmar que la recuperación había concluido.

Xbox atribuyó la falla a un servicio de licencias

El director de tecnología de Xbox, Scott Van Vliet, explicó en su cuenta de «X» que el incidente se dio por esta mencionada falla de un servicio de licencias utilizado por Xbox, lo que generó errores en los procesos de inicio de sesión y afectó múltiples funciones que dependen de la verificación de derechos de uso.

Earlier today, many players began experiencing issues with sign in, enumerating their game libraries and playing games. The team has worked hard throughout the day to fix the issue, and we've restored service as of 2:30 PM PDT. Nonetheless, this is an unacceptable situation, and… https://t.co/3y9TjxzKls — Scott Van Vliet (@scottvanvliet) July 28, 2026

Esa situación evitó que muchos pudieran ver su biblioteca completa o correr juegos que ya tenían. Además, el problema también alcanzó a socios de publicación y de la tienda que utilizan esos mismos sistemas, motivo por el que algunos juegos presentaron fallas mientras otros continuaron funcionando con normalidad.

Van Vliet dijo que el servicio comenzó a recuperarse alrededor de las 14:30 horas del Pacífico, aunque la restauración fue desigual entre regiones, por lo que algunos jugadores recuperaron el acceso varias horas antes que otros. También calificó la situación como «inaceptable» y señaló que la compañía inició una revisión completa del incidente.