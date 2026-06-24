La cuenta regresiva para el lanzamiento de GTA VI entró en una nueva etapa porque Rockstar Games finalmente confirmó el precio oficial del juego a horas que inicie la preventa. La edición estándar tendrá un valor de $79,99 USD, mientras que la Ultimate Edition costará $99,99 USD.

Las reservas del tan esperado título comenzarán a la medianoche de este 25 de junio en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Eso sí, el juego llegará a tus manos el 19 de noviembre y todos quienes lo reserven o compren antes del 20 de noviembre recibirán el paquete de contenido adicional Vintage Vice City Pack.

GTA VI tendrá edición física, pero ¿sin disco?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la decisión de Rockstar de vender una edición física sin disco. La compañía dijo que las cajas contendrán un código para descargar el juego, algo que también permitirá acceder a la precarga antes del estreno.

Tanto quienes compren la versión digital como quienes compren la edición física podrán comenzar la descarga anticipada desde el 12 de noviembre. Y la Ultimate Edition agregará contenido digital exclusivo distribuido a lo largo de la historia protagonizada por Jason y Lucia. Entre los elementos incluidos hay vehículos, armas, ropa, tatuajes y otros.

Rockstar confirmó además que GTA VI será una experiencia para un solo jugador y que las preventas digitales vendrán con un mes gratuito de la suscripción GTA+, además de otros beneficios asociados a la reserva anticipada.