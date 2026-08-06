La compañía japonesa, Nintendo, reportó sus resultados trimestrales que estuvieron por sobre las expectativas del mercado, aunque las ventas de la Switch 2 retrocedieron en comparación al mismo período del año anterior, cuando la consola debutó.

Según lo informado por la compañía, entre abril y junio se vendieron 3,82 millones de consolas, una baja interanual de un 34,4 %, pero mantuvo sin cambios sus previsiones para el ejercicio fiscal y aseguró que el ritmo de adopción del sistema sigue siendo favorable frente al de la Switch original. Así que «mal» no le ha ido a Nintendo.

También informaron de ingresos por 517.800 millones de yenes y una utilidad neta de 147.400 millones de yenes, cifras que superaron las estimaciones de analistas. Además, reafirmó su proyección de ventas por 2,05 billones de yenes para el año fiscal que termina en marzo de 2027.

Nintendo explica la caída de la Switch 2

Los japoneses dijeron en su documento oficial de finanzas que la baja en las ventas de hardware responde principalmente a la comparación con el trimestre en que Switch 2 llegó al mercado. Pese a esa base de comparación, muchos usuarios continuaron adoptando la consola impulsados por el lanzamiento de nuevos juegos y otros factores, por lo que considera que el desempeño de la plataforma en su segundo año sigue comparándose favorablemente con la trayectoria que tuvo la Switch original.

La presentación de resultados también diferencia entre las ventas realizadas a distribuidores (sell-in) y las ventas al consumidor final (sell-through). Las ventas al consumidor de Switch 2 durante el trimestre superaron las registradas por la Switch original en una etapa equivalente de su ciclo de vida, mientras que en Japón se mantuvieron sólidas incluso después del ajuste de precio aplicado en mayo.

Con los resultados del trimestre, Switch 2 acumula 23,68 millones de unidades vendidas. Nintendo mantuvo además su objetivo de comercializar 16,5 millones de consolas durante el actual ejercicio fiscal, tras haber distribuido 19,86 millones el año anterior. En paralelo, las ventas de la Switch original descendieron un 31,8 %, hasta 660.000 unidades.

La empresa agregó que los usuarios activos anuales se mantuvieron por encima de los 100 millones, un nivel similar al del ejercicio anterior, y que las cuentas Nintendo han facilitado la transición de los jugadores desde la primera Switch hacia Switch 2.

El software impulsó las ganancias

Mientras las ventas de hardware retrocedieron, el negocio de software siguió creciendo. Tomodachi Life: Living the Dream encabezó el trimestre con 7,94 millones de copias vendidas, seguido por Pokémon Pokopia, que alcanzó 1,27 millones de unidades fuera de Japón. Nintendo también destacó que la oferta de títulos de otras compañías contribuyó al desempeño del catálogo.

Mario Kart World acumuló 15,39 millones de copias vendidas, Donkey Kong Bananza llegó a 4,78 millones, Kirby Air Riders alcanzó 1,9 millones y Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition totalizó 1,15 millones.

En el segmento digital, las ventas aumentaron 90 % interanual, hasta 132.700 millones de yenes, y ya representan el 61,5 % de las ventas totales de software para las plataformas de Nintendo. La compañía atribuyó ese crecimiento al mayor volumen de descargas de juegos completos y a la depreciación del yen.

Finalmente, y en paralelo al negocio de los videojuegos, se informó que The Super Mario Galaxy Movie superó los 1.000 millones de dólares en recaudación mundial desde su estreno el 1 de abril, convirtiéndose en la segunda película basada en un videojuego con mayor recaudación de la historia.