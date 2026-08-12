Hoy Google presentó a su nueva generación de dispositivos Pixel en su evento «Made by Google 2026», con los Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold como protagonistas, además del Pixel Watch 5 y el nuevo Pixel Tag. La compañía también anunció nuevas funciones de Gemini, herramientas para cámara y herramientas de salud que llegarán a sus equipos.

La presentación también confirmó un cambio importante en los precios: el Pixel 11 parte en $899 USD, $100 USD más que el Pixel 10, aunque ahora incluye 256 GB de almacenamiento base y 12 GB de RAM. La preventa arrancó inmediatamente y los teléfonos estarán disponibles desde el 20 de agosto.

Un Pixel 11 más caro y con nuevas funciones de cámara y Gemini

El Pixel 11 viene con el procesador Tensor G6, que según Google permite un 25 % más de velocidad en navegación web y un 15 % más de rapidez al abrir apps frente al Tensor G5. La compañía también atribuye a este nuevo chip mejoras en el procesamiento de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

El diseño mantiene la línea general de la generación anterior, pero la barra de cámaras es más de un 40 % más delgada y utiliza una superficie de vidrio que se extiende a lo ancho del teléfono. El modelo integra una cámara principal de 48 MP, una ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP con zoom Super Zoom de hasta 30x.

Google también mostró nuevas funciones fotográficas. Magic Capture permite fotos y clips a partir de grabaciones de video, mientras Camera Looks incorpora estilos de imagen configurables. En los modelos Pro, Creator Suite suma herramientas como teleprompter, edición de clips y mejoras de Speech Enhancement.

Los Pixel 11 también incorporan HiLight, un indicador LED ubicado en la barra de cámaras de los modelos Pro y Pro Fold. Esta puede indicar interacciones con Gemini y llamadas de contactos favoritos, y Google adelantó que añadirá otros usos para las notificaciones.

Entre las funciones de accesibilidad destaca la traducción de lengua de señas estadounidense a texto. La herramienta funciona mediante la cámara y se integra con Live Transcribe y Gboard, inicialmente con transcripciones en inglés.

Gemini también tendrá nuevas capacidades para comprender el contexto del usuario y utilizar información de aplicaciones autorizadas. Además, un agente podrá realizar tareas como pedir productos, reservar viajes o llamar a negocios, con disponibilidad inicial en Estados Unidos.

La función Rambler busca mejorar la conversión de voz a texto al interpretar frases largas, palabras de relleno y formas de hablar menos estructuradas. Circle to Search, ahora podrá utilizarse directamente desde la cámara para identificar objetos, traducir textos o consultar información sobre lo que aparece en pantalla.

El Pixel 11 estará disponible en colores Frost, Hibiscus, Pistachio y Obsidian. Los Pixel 11 Pro y Pro XL parten en $1.099 USD y $1.299 USD, respectivamente, ambos con 256 GB y 12 GB de RAM. Los modelos con 512 GB y 1 TB pueden configurarse con 16 GB de RAM.

Colores Pixel 11.

Los Pro traen pantallas con un brillo máximo de 3.600 nits y un recubrimiento que, según Google, ofrece más del doble de resistencia a los rayones respecto de los Pixel 10 Pro. También elevan el zoom Pro hasta 120x.

El Pixel 11 Pro Fold parte en $1.899 USD y conserva la resistencia IP68 al agua y al polvo. Google asegura que es casi un 10 % más liviano que su antecesor y cerca de 1 mm más delgado, además de contar con una nueva cubierta trasera de material compuesto con fibra de vidrio y una bisagra rediseñada. La empresa dice que estas modificaciones lo hacen tres veces más resistente.

El plegable viene con una cámara principal de 48 MP y zoom Super Zoom de hasta 30x. También incluye HiLight y el Tensor G6, mientras que su autonomía llega, según Google, hasta 24 horas.

Pixel Tag y Pixel Watch 5

Google también presentó Pixel Tag, su primer dispositivo de rastreo Bluetooth con marca Pixel. El accesorio utiliza la red Find Hub de Android para localizar objetos como llaves, billeteras y equipaje, y puede hacerse sonar desde un Pixel Watch o mediante Gemini en unos Pixel Buds.

El Pixel Tag costará $29 USD o $99 USD por un paquete de cuatro y llegará el 11 de noviembre. Utiliza Bluetooth y tecnología de banda ultraancha para la localización precisa, incorpora una batería reemplazable que dura más de un año y tiene certificación IP67 frente al agua y el polvo.

El Pixel Watch 5, en tanto, mantiene un diseño similar al de la generación anterior, pero incorpora nuevas funciones de salud. Puede registrar tendencias de presión arterial y resistencia a la insulina, además de entregar información sobre la calidad de la respiración durante el sueño.

Una de las novedades es Breathing Emergency Detection, que puede detectar una caída significativa y sostenida de la saturación de oxígeno y activar una llamada de emergencia. Google indicó que esta función se lanzará primero en Europa.

El reloj también suma nuevas herramientas para entrenamiento, seguimiento de actividad y planes de ejercicio generados con inteligencia artificial. Su GPS ofrece, según Google, su seguimiento de rutas más preciso hasta ahora.

El Pixel Watch 5 parte en $399 USD para el modelo de 41 mm y $429 USD para el de 45 mm. También habrá una edición especial asociada a Stephen Curry por $579 USD, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de septiembre.

Google además actualizó los Pixel Buds Pro 2 y Pixel Buds 2a. Los Buds Pro 2 sumarán cancelación activa de ruido dinámica y una mayor integración con Gemini, además de una nueva versión en color Olive. Las nuevas funciones de software comenzarán a desplegarse en septiembre.