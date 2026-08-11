Samsung recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para que los Galaxy Buds 3 Pro y Galaxy Buds 4 Pro puedan funcionar como audífonos para personas mayores de 18 años con pérdida auditiva de leve a moderada.

La autorización permitirá que los usuarios realicen una prueba auditiva desde sus equipos Galaxy y, a partir de sus resultados, configuren los audífonos para amplificar sonidos que les resulten difíciles de escuchar. Samsung también agregará ambas funciones directamente en el menú de los Galaxy Buds.

Así será la asistencia auditiva en los Galaxy Buds

La herramienta «Hearing Test» hace una evaluación de cada oído mediante audiometría de tonos puros y tarda aproximadamente cinco minutos. Después genera un audiograma y clasifica la audición del usuario como normal o dentro de cuatro niveles de pérdida: leve, moderada, severa o profunda.

Ejemplo de resultados al test de audición.

Con esa información, Hearing Aid ajusta la amplificación según el perfil auditivo de cada usuario. La surcoreana dice que puede reforzar frecuencias altas, susurros cercanos y voces a distancia, además de utilizar eliminación de ruido y beamforming para concentrar el sonido que proviene desde el frente y reducir el ruido ambiental.

Samsung también señala que la prueba está registrada como Software as a Medical Device (SaMD) y que sus resultados tienen una precisión comparable con la evaluación de un audiólogo profesional. Los resultados de la prueba y datos sobre exposición al ruido también podrán consultarse desde Samsung Health.

La función está destinada específicamente a mayores de 18 años con pérdida auditiva percibida de leve a moderada y pese a lo que asegura Samsung, no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud.

Galaxy Buds 4 Pro: nuestro análisis

Esta útil herramienta de accesibilidad llega además a un modelo que ya probamos en OhMyGeek!: los Galaxy Buds 4 Pro. En nuestro análisis comprobamos mejoras en la cancelación activa de ruido y en el procesamiento del sonido del entorno.

Nuestro análisis también identificó restricciones de compatibilidad para algunas de sus funciones avanzadas, especialmente fuera de los dispositivos Galaxy de gama alta. Puedes revisar todos los resultados de nuestras pruebas en el ⁠análisis de los Samsung Galaxy Buds 4 Pro.

Ahora, volviendo con Hearing Aid y Hearing Test, estos llegarán a los Galaxy Buds3 Pro y Galaxy Buds4 Pro durante el cuarto trimestre de 2026 en Estados Unidos y otros países. Además, Samsung exige un dispositivo Galaxy compatible con One UI 8 o posterior.