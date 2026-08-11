El medio, Windows Latest, obtuvo imágenes de «Project Swan», un concepto de portátil de Lenovo que lleva el formato enrollable a una nueva ThinkBook. Los renders muestran a una laptop cuya pantalla OLED flexible se extiende horizontalmente desde ambos lados, aumentando el espacio disponible sin mantener ese tamaño adicional cuando está cerrado.

El equipo no tiene fecha de presentación ni confirmación de llegada a las tiendas. Tampoco se conocen su tamaño de pantalla final, procesador, precio u otras especificaciones técnicas. Las imágenes muestran, eso sí, una cámara web centrada, dos puertos USB-C en el lateral izquierdo y un diseño de tapa preparado para alojar el mecanismo de expansión.

Así funcionaría el nuevo enrollable de Lenovo

Project Swan utiliza dos secciones ocultas de una pantalla OLED flexible, almacenadas dentro de los extremos de la tapa. Cuando se necesita más superficie, los rieles motorizados desplazan esas partes hacia afuera hasta ampliar el panel horizontalmente.

El mecanismo obliga además a modificar la estructura habitual del portátil. La bisagra es más corta y está situada hacia el centro de la tapa, de modo que los rieles puedan extenderse hacia los dos costados sin quedar bloqueados por una bisagra de ancho completo.

La expansión horizontal busca resolver una necesidad diferente a la del ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. En lugar de ganar espacio verticalmente para mostrar más contenido de una página, Project Swan permitiría trabajar con dos o tres ventanas lado a lado, disponer de una línea de tiempo más extensa para edición de video o utilizar un formato ultrapanorámico sin llevar un monitor adicional.

Las imágenes no muestran el costado derecho del equipo, por lo que no es posible saber si trae más puertos. Tampoco se puede confirmar las dimensiones del panel una vez desplegado.