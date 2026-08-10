Desde el 1 de febrero de 2027 van a cambiar los requisitos para que nuevos creadores puedan acceder a ganar dinero por publicidad y suscripciones en YouTube. Próximamente, la plataforma exigirá 8.000 horas de reproducción válidas en los últimos 365 días o 20 millones de visualizaciones válidas de Shorts en 90 días, el doble de los umbrales actuales.

Este cambio no va a afectar a los creadores que ya forman parte del Programa de Socios de YouTube. La exigencia actual es de 4.000 horas de reproducción o 10 millones de visualizaciones de Shorts, además de 1.000 suscriptores, requisito que no fue modificado en el anuncio de la compañía.

YouTube eleva el umbral para monetizar Shorts

El ajuste también fija una condición para quienes ya participan en el programa y generan ingresos con videos cortos. Los creadores deberán mantener 10 millones de visualizaciones válidas de Shorts durante un período móvil de 90 días para seguir recibiendo ingresos por publicidad y suscripciones asociados a este formato ‘corto’ y vertical.

The YouTube Partner Program helps creators earn from their content and now includes over 3 million @YouTubeCreators. Starting in February 2027, we’re making three updates to the program — here’s what’s changing and what’s not:



What’s changing:

– More opportunity for… pic.twitter.com/ozi4MxQWKf — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) August 10, 2026

Los canales que queden por debajo de esa cifra no serán expulsados del Programa de Socios y podrán continuar generando ingresos con sus videos largos. El reparto de ingresos de Shorts se reanudará automáticamente cuando vuelvan a superar los 10 millones de visualizaciones en 90 días.

YouTube dice que los creadores que ya obtienen ingresos importantes mediante Shorts probablemente no se verán afectados por el cambio. La compañía no precisó cuántos canales quedarían por debajo del nuevo umbral.

La plataforma también anunció nuevos incentivos para los canales que no alcancen esa cifra. Entre ellos están las bonificaciones vinculadas a YouTube Shopping, incentivos para acuerdos con marcas y pagos adicionales para creadores que inicien o impulsen tendencias. YouTube todavía no detalló los montos, requisitos ni fechas de disponibilidad de estos programas.

El Programa de Socios reúne actualmente a más de 3 millones de creadores. Según YouTube, esta será su primera gran modificación desde 2018 y la justificó por el crecimiento de la plataforma, que registra más de 200.000 millones de visualizaciones diarias de Shorts y más de 1.000 millones de horas de reproducción de YouTube en televisores cada día.

El nivel del programa que permite acceder a herramientas de financiación de fans y compras no cambiará. Para esa modalidad, los creadores pueden cumplir con 500 suscriptores, tres cargas públicas durante 90 días y 3.000 horas de reproducción válidas o 3 millones de visualizaciones válidas de Shorts. Ese nivel no incluye el reparto de ingresos por publicidad ni por YouTube Premium.