La circulación de videos en redes sociales que motivan a mezclar antigripales en polvo con bebidas alcohólicas, encendió las alarmas en el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). Estos emitieron una advertencia indicando que esta práctica puede provocar daño hepático grave.

La advertencia surgió tras la difusión de contenidos que presentan esta mezcla como un desafío o una broma online. Aunque los videos suelen difundirse en un tono humorístico, el ISP advirtió que pueden incentivar conductas peligrosas, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, y llamó a no replicar este tipo de publicaciones.

¿Qué hacen los antigripales con alcohol?

Según explicó el organismo, los antigripales en polvo contienen, entre otros componentes, paracetamol, un medicamento utilizado para aliviar la fiebre y el dolor que puede causar daño hepático grave si se usa en dosis superiores a las recomendadas o de forma inadecuada.

El ISP recordó que el límite máximo recomendado de paracetamol en adultos sanos es de 4 gramos al día. Sin embargo, precisó que el riesgo no se limita a superar esa dosis, ya que el consumo de alcohol constituye por sí mismo un factor de riesgo para el hígado y su combinación con paracetamol incrementa significativamente la probabilidad de efectos tóxicos, incluso cuando el medicamento se utiliza dentro del rango posológico habitual.

La autoridad sanitaria añadió que los antigripales y otros medicamentos involucrados en estos contenidos no requieren receta médica para su venta, lo que aumenta la posibilidad de un uso indebido por parte de personas influenciadas por desafíos virales difundidos en redes sociales.