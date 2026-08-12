El smartphone que integra un gimbal mecánico de titanio con movimiento automatizado, nos referimos al Robot Phone de Honor, comenzó su preventa en China. El equipo llega con cámaras de 200 MP y funciones de imagen desarrolladas junto a ARRI.

El equipo ya había sido mostrado públicamente hace unos meses y ahora se vende en dos configuraciones: 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM con 1 TB. Sus precios son de 9.999 y 12.999 yuanes, respectivamente. Cerca de $1.482 USD y $1.927 USD para que se hagan una idea.

Robot Phone lleva un gimbal de 200 MP integrado al teléfono

La principal gracia del Robot Phone es su gimbal mecánico de 4 grados de libertad, fabricado en titanio e integrado directamente en el cuerpo del celular. Honor dice que el sistema requirió 60 procesos de fabricación, más de 100 componentes de precisión y está respaldado por más de 100 patentes.

El motor del gimbal pesa 2,6 gramos y permite velocidades de movimiento de hasta 360 grados por segundo. El sistema ocupa un 65 % menos de espacio que los gimbals convencionales.

La cámara principal utiliza un sensor de 200 megapíxeles de 1/1,28 pulgadas, con apertura f/1.6. Además, se incorpora un teleobjetivo periscópico de 200 MP, con sensor de 1/1,4 pulgadas y zoom óptico de 2,7x, y una cámara ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 122 grados.

El sistema puede realizar distintos movimientos durante la grabación, entre ellos Tilt Lock, First Person View, FPV Vertical y AI SpinShot. Este último contempla giros de 90 y 180 grados. La cámara también combina estabilización mecánica con procesamiento mediante inteligencia artificial.

El seguimiento de sujetos permite que el módulo de cámara ajuste automáticamente su posición para mantener a una persona dentro del encuadre. El teléfono también admite comandos de voz y controles mediante gestos para desplegar el brazo de cámara y realizar capturas sin tocar el dispositivo.

La colaboración con ARRI conlleva la integración de herramientas orientadas a la producción de video. El Robot Phone admite ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 y ARRI Looks, además de un modo ARRI CINEMA. El procesamiento trabaja con datos RAW y una cadena de 14 bits 4:4:4, con salida de video 10-bit LogC3 y 4:2:2.

El sistema también incluye reducción de ruido mediante IA, con una mejora declarada de 8 dB en la relación señal-ruido, y optimización del rango dinámico de hasta 14 pasos. Los ARRI Looks pueden previsualizarse en tiempo real.

En el apartado de hardware, el Robot Phone utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un sistema de refrigeración desarrollado para el equipo y una batería de silicio-carbono de 7.060 mAh. Admite carga de 120 W por cable y 50 W de forma inalámbrica.

La pantalla es una LTPO OLED de 6,31 pulgadas, con resolución de 2.640 × 1.216 píxeles, frecuencia de actualización variable entre 1 y 120 Hz y brillo máximo declarado de 6.800 nits. El equipo incorpora además un recubrimiento antirreflectante y atenuación PWM de 4.320 Hz.

YOYO Robot Mode suma movimiento y seguimiento mediante IA

El gimbal también cumple funciones vinculadas con la interacción del teléfono. El YOYO Robot Mode combina percepción multimodal, comprensión contextual, reconocimiento de gestos y movimiento físico.

El sistema puede utilizar seguimiento de sujetos y localización de fuentes de sonido para mover automáticamente la cámara mientras el usuario graba un vlog, realiza una transmisión en directo o participa en una videollamada. El teléfono también puede ejecutar acciones mediante comandos y gestos.

Entre sus funciones de interacción se encuentran movimientos expresivos como asentir o mover la cabeza, además de respuestas al ritmo de la música. El equipo también incorpora YOYO Auto Execution, diseñado para interpretar la intención del usuario y ejecutar tareas de varios pasos en aplicaciones y ajustes compatibles.