Apple presentó ante un tribunal de Estados Unidos su propuesta para cobrar comisiones por las compras que los usuarios realicen fuera de la App Store, después de que la justicia le ordenara permitir a los desarrolladores usar sistemas de pago externos. La estructura planteada contempla tasas de entre un 5 % y 15 %, según el tipo de app y programa al que pertenezca.

Esta propuesta es parte de la (ya histórica) disputa judicial que Apple tiene con Epic Games y comenzó en 2020. El tribunal de distrito deberá determinar ahora qué comisión, si corresponde alguna, puede cobrar la compañía por las compras efectuadas mediante enlaces externos.

La tajada que quiere Apple para la App Store

Para las aplicaciones estándar que actualmente pagan una comisión del 30 % por compras dentro de la aplicación, Apple propone una tasa del 15 % cuando el usuario salga de la App Store para completar la compra.

La compañía habla de una comisión del 10 % para las apps incluidas en el News Partner Program, Video Partner Program y Mini Apps Partner Program, además de las renovaciones de suscripciones. Para las aplicaciones acogidas al Small Business Program, la tasa propuesta sería de un 5 %.

Apple explicó que las tasas se basan en análisis de expertos y que permitirían recuperar parte del valor que, según su argumento, aportan sus herramientas, tecnologías y servicios a los desarrolladores.

En el caso del Small Business Program, las aplicaciones que califican son aquellas que generan menos de 1 millón de dólares al año, según la descripción incluida en la propuesta.

Las nuevas tasas se aplicarían cuando un usuario toque un enlace dentro de una aplicación, sea dirigido a un sitio web externo y complete allí una compra. El porcentaje, por tanto, no dependería de que el pago se procese mediante el sistema de Apple.

La compañía también comparó su propuesta con las comisiones aplicadas por otras tiendas de aplicaciones. En el caso de Google Play, Apple señaló tasas de un 20 % para la tarifa estándar, un 15 % para determinados programas y el 10 % para suscripciones, y afirmó que Epic Games aceptó esas condiciones en el caso de Google.

El tribunal decidirá cuánto podrá cobrar Apple

La disputa por estas comisiones partió por una orden de la jueza Yvonne Gonzalez que obligó a Apple a permitir que los desarrolladores dirigieran a los usuarios hacia alternativas de compra externas.

Apple implementó inicialmente un sistema que contemplaba comisiones de entre un 12 % y el 27 % para esas transacciones. Epic Games cuestionó esas condiciones y la jueza determinó posteriormente que Apple había incumplido la orden judicial. En abril de 2025, prohibió a la compañía cobrar cualquier comisión por las compras realizadas mediante enlaces externos.

La decisión sobre el incumplimiento fue confirmada por un tribunal de apelaciones, aunque ese tribunal también determinó que Apple podía recibir una compensación por su propiedad intelectual. El caso regresó entonces al tribunal de distrito para establecer una comisión apropiada.

El tribunal de apelaciones planteó que la comisión podría limitarse a los costos directos asociados con facilitar los enlaces, escenario que llevaría a una tasa de un 0 %. Apple rechazó ese criterio y dijo que una comisión nula no reflejaría el valor de los servicios que proporciona a los desarrolladores.

Apple había intentado suspender el procedimiento mientras la Corte Suprema revisa el caso, pero la solicitud fue rechazada. La Corte Suprema aceptó revisar el litigio en el período que comienza en octubre, mientras que el proceso ante el tribunal inferior continúa.

Apple's filing is in, and Apple admitted that under the Ninth Circuit's definition of "necessary costs" they would charge 0% for purchases made via linkouts to the web.



Apple proposed linkout fees of 15% for standard apps and 5% for Small Business Program apps. Epic believes… — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 13, 2026

Con la propuesta ya presentada, Epic Games podrá responder ante el tribunal, que deberá evaluar la estructura planteada por Apple y fijar la comisión que finalmente podrá cobrar por las compras realizadas fuera de la App Store. Apple, por su parte, tiene previsto presentar su escrito ante la Corte Suprema el 14 de septiembre.