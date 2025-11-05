Google y Epic Games alcanzaron un acuerdo judicial que podría poner fin a una disputa legal de cinco años, con implicancias a nivel mundial para el ecosistema de Android. La propuesta, presentada en un tribunal federal de San Francisco, incluye grandes cambios en el funcionamiento de la tienda Google Play y las condiciones para desarrolladores, luego de que Epic Games obtuviera un fallo favorable en 2023 por prácticas anticompetitivas.

La demanda original, presentada por Epic en 2020, acusaba a Google de monopolizar la distribución de Apps y los sistemas de pago en Android. Tras perder su apelación en julio pasado, Google presentó junto a Epic una propuesta que modifica la orden judicial impuesta por el juez James Donato, incluyendo compromisos concretos sobre apertura de la plataforma y reducción de comisiones.

Las reglas del juego en Android

El acuerdo contempla permitir que los desarrolladores ofrezcan sistemas de pago alternativos, tanto dentro de las Apps como mediante enlaces externos, sin estar obligados a utilizar la facturación de Google. La compañía también se compromete a limitar sus comisiones al 9% o 20%, según el tipo de transacción y la fecha de instalación de la aplicación. Esta nueva estructura reemplaza las tasas anteriores, que podían llegar al 30%.

Además, Google permitirá la distribución de tiendas de aplicaciones de terceros directamente en equipos con Android, siempre que cumplan criterios de seguridad definidos como «razonables y neutrales». Esto implica que usuarios de todo el mundo podrán instalar fácilmente otras tiendas más allá de Google Play, lo que abre la competencia de manera estructural.

El CEO de Epic Games celebró el acuerdo.

Una global victoria de Epic Games

Inicialmente, las reformas impuestas por el tribunal estaban limitadas a Estados Unidos y tenían una vigencia de tres años. Sin embargo, este nuevo acuerdo extiende su aplicación global hasta junio de 2032, dando un marco más amplio y duradero a los cambios. Google creará un programa para registrar oficialmente otras tiendas como «Registered App Stores», permitiéndoles operar con derechos similares a los de su propia tienda.

El CEO de Epic Games, Tim Sweeney, calificó el acuerdo como un avance hacia una plataforma Android más abierta, diferenciándola del enfoque restrictivo de Apple. Si el juez Donato aprueba la propuesta en la audiencia agendada, se pondrá fin oficialmente al litigio entre ambas empresas, marcando un precedente relevante en el debate sobre monopolios digitales y competencia en plataformas móviles.