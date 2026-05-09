Apple e Intel alcanzaron un acuerdo preliminar para que la fabricante de hardware produzca una parte de los chips utilizados en dispositivos de la manzana, según informó The Wall Street Journal. La negociación, que se extendió durante más de un año, abre una nueva etapa en la relación entre ambas empresas después de que Apple reemplazó los procesadores en las Mac por sus propios chips.

Las fuentes citadas por el diario estadounidense dijeron que el pacto todavía no define qué productos incorporarán los componentes fabricados por Intel. Apple vende más de 200 millones de iPhone al año, además de millones de iPad y computadoras Mac, mientras que actualmente depende en gran medida de TSMC para la producción de sus procesadores.

Intel quiere ampliar su negocio de fabricación

El reporte indicó que las conversaciones entre ambas compañías se intensificaron durante los últimos meses hasta concretar un acuerdo formal reciente. Bloomberg informó días antes que Apple también mantuvo discusiones exploratorias con Intel y Samsung para diversificar su cadena de suministro de chips fabricados en Estados Unidos.

El analista Ming-Chi Kuo adelantó a finales del año pasado que Intel podría comenzar a producir algunos chips de la serie M para Apple a partir de 2027. Otro analista, Jeff Pu, comentó posteriormente que la colaboración también podría extenderse a futuros chips para iPhone desde 2028.

Participación del gobierno de Estados Unidos

The Wall Street Journal vinculó estas negociaciones con una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para fortalecer a Intel y fomentar acuerdos con empresas tecnológicas locales. Trump habría promovido personalmente una alianza entre ambas compañías, durante una reunión con Tim Cook en la Casa Blanca.

El gobierno estadounidense adquirió una participación del 10 % en Intel durante 2025, después de que la empresa nombró a Lip-Bu Tan como director ejecutivo. Desde entonces, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, mantuvo reuniones con ejecutivos de Apple, Nvidia y SpaceX para impulsar colaboraciones con la compañía de semiconductores.

Intel también concretó recientemente acuerdos con Nvidia para fabricar chips destinados a centros de datos y computación de inteligencia artificial, además de participar en el proyecto Terafab junto con Tesla, SpaceX y xAI.