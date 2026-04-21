Como una alternativa para reducir el costo de la memoria en un contexto de escasez, nace DDR5 HUDIMM. Una especificación con soporte inicial en plataformas Intel y un diseño que recorta a la mitad los recursos de cada módulo, aunque pruebas preliminares ya muestran caídas de rendimiento cercanas al 50 %.

ASRock, en colaboración con Intel y TeamGroup, presentó este nuevo formato de memoria basado en un solo subcanal de 32 bits, frente a los dos subcanales de 32 bits (64 bits en total) que utiliza la DDR5 convencional. Esta modificación reduce la cantidad de chips por módulo y, por tanto, los costos de fabricación, con el objetivo de hacer más accesible la DDR5 para equipos de entrada.

Diseño de la DDR5 HUDIMM y su compatibilidad

El estándar DDR5 HUDIMM, acrónimo de Half Unbuffered DIMM, mantiene compatibilidad a nivel de BIOS y ya funciona en placas base Intel de las series 600, 700 y 800, según los datos presentados por la propia ASRock.

🚀 ASRock Drives DDR5 Innovation with Self-Developed HUDIMM Technology



ASRock introduces its self-developed One Sub-Channel (1×32-bit) DDR5 HUDIMM design, now supported on Intel 600 / 700 / 800 series motherboards.



Unlike standard DDR5 (2×32-bit), ASRock’s HUDIMM architecture… pic.twitter.com/Kbt9ue0RKZ April 17, 2026

A diferencia de los módulos tradicionales, este diseño utiliza un único subcanal, lo que implica menor ancho de banda y densidad, pero también una reducción directa en los costos de producción. Esta arquitectura apunta a configuraciones de PC más económicas y a usuarios que no requieren altas prestaciones.

Intel respaldó la iniciativa a través de su división de canal entusiasta, destacando su potencial para ampliar el acceso a DDR5 en el mercado de consumo. Sin embargo, no se mencionó compatibilidad con AMD, pese a que ASRock también fabrica placas base para dicha compañía, lo que podría indicar un posible enfoque inicial exclusivo para Intel.

Pruebas de rendimiento muestran límites

Los primeros ensayos prácticos, realizados por HKEPC con apoyo de ASUS mediante una simulación en BIOS, evidenciaron una reducción significativa del rendimiento al operar con un solo subcanal.

En las pruebas con AIDA64, un módulo configurado como 1×32-bit registró velocidades de 32.447 MB/s en lectura, 25.195 MB/s en escritura y 26.894 MB/s en copia, frente a los 58.913 MB/s, 48.800 MB/s y 52.648 MB/s de un módulo DDR5 estándar de doble subcanal. Esto representa caídas de entre un 44,9 % y un 48,9 %, mientras la latencia se mantuvo en torno a los 86–88 ns.

La simulación se realizó deshabilitando físicamente uno de los subcanales en un módulo DDR5 convencional mediante cinta, lo que permitió al sistema reconocerlo como HUDIMM en modo ‘1×32-bit’ dentro del BIOS.

Los datos también indicaron que dos módulos HUDIMM en doble canal pueden alcanzar un rendimiento similar al de un solo módulo DDR5 estándar, lo que abre la posibilidad de configuraciones híbridas para equilibrar costo y desempeño.

En paralelo, ASRock dijo que combinaciones mixtas, como un módulo de 8 GB HUDIMM junto a uno de 16 GB convencional, pueden ofrecer mayor ancho de banda y menor latencia que un solo módulo de alta capacidad, aunque estos resultados provienen de pruebas internas del propio fabricante y no de fuentes independientes.