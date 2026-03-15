No mejoran las noticias en esta telenovela de las memorias RAM que llevamos viviendo hace meses. Ahora la firma de análisis International Data Corporation, más conocida como IDC, nuevamente redujo su previsión para el mercado mundial de computadores en 2026 debido a la escasez de RAM y otros componentes clave.

Según su último informe, los envíos globales de PC caerán 11,3 % respecto a 2025, una corrección más profunda que las estimaciones anteriores y que denotan las presiones persistentes en la cadena de suministro del sector tecnológico. Esta revisión se da en un momento de aumento de precios de memoria y restricciones en la producción de hardware.

Escasez de RAM y la caída de envíos de PC

De acuerdo con los datos del Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de IDC, los envíos de computadores pasarán de 284,7 millones de unidades en 2025 a 252,53 millones en 2026, lo que implica una reducción de 32,17 millones de equipos. La previsión anterior publicada en 2025 anticipaba una caída mucho menor, cercana al 2,4 %, lo que muestra un deterioro adicional del escenario para la industria.

El ajuste responde a una combinación de factores, entre ellos escasez de memoria, aumento de precios en DRAM y 3D NAND y limitaciones en la cadena de suministro, que afectan la producción de dispositivos. El informe también señala que estas proyecciones se elaboraron antes de la reciente escalada de tensiones en Medio Oriente, un elemento que podría añadir más y nuevos riesgos para las cadenas globales de suministro.

La contracción no se limita a las computadoras personales. IDC también prevé que los envíos mundiales de tablets caerán 7,6 % en 2026, después de haber registrado crecimiento el año anterior. Y consideremos que estos factores podrían seguir afectando al mercado incluso más allá de este año.

Precios más altos sostienen el valor del mercado

A pesar de la reducción en el volumen de dispositivos vendidos, se prevé que el valor total del mercado aumentará debido al encarecimiento de los equipos. IDC estima que el mercado global de PC alcanzará 274.000 millones de dólares en 2026, lo que representa un incremento de 1,6 % impulsado por mayores precios promedio de venta.

El segmento de tablets seguiría una tendencia similar. Aunque las unidades enviadas disminuirán, el valor del mercado podría crecer 3,9 % hasta 66.800 millones de dólares, también impulsado por precios más altos.

IDC sostiene que la presión sobre la memoria persistirá en el corto plazo. Según Jitesh Ubrani, gerente de investigación de los rastreadores de dispositivos móviles de la consultora, la escasez de memoria podría extenderse hasta 2027, mientras que una moderación de precios recién se espera hacia 2028.

El informe también señala que el aumento de los costos de memoria ya comenzó a impactar en fabricantes y empresas tecnológicas, lo que anticipa ajustes en precios y disponibilidad de equipos en distintos segmentos del mercado.