Durante la feria Computex 2026, MSI presentó el «MEG Vision X2 AI+», un nuevo computador de escritorio para videojuegos que incorpora un asistente de inteligencia artificial integrado en el propio gabinete. La compañía lo describió como el primer equipo de este tipo con un compañero de IA agente, una propuesta que combina hardware gaming con una interfaz visual cilíndrica destinada a alojar avatares digitales.

Todo este sistema presenta a LuckyClaw, un asistente de IA desarrollado por MSI que puede responder a comandos de voz y ejecutar distintas funciones del equipo. El asistente permite controlar perfiles de rendimiento, configuraciones de monitores de la propia empresa, iluminación RGB y otras opciones del sistema.

¿Qué ofrece el MEG Vision X2 AI+?

La principal novedad del equipo es una función llamada «AI Holostage», una pantalla cilíndrica integrada directamente en el chasis que muestra personajes digitales y avatares de inteligencia artificial. MSI dijo que el sistema llega configurado de fábrica con LuckyClaw, aunque también está pensado para mostrar mascotas virtuales y avatares creados por terceros.

En Computex, el avatar se presentó con la apariencia de una pequeña criatura roja inspirada en la mascota de la marca. Según la demostración en la feria, la imagen tridimensional se genera mediante proyectores y espejos ubicados dentro del cilindro, creando una sensación de profundidad cuando se observa desde el frente.

Eso sí, el sistema no proyecta hologramas manipulables en el espacio, sino una representación visual únicamente dentro del compartimento integrado en el gabinete. Y LuckyClaw, al ser un agente de IA, recibirá nuevas capacidades mediante futuras actualizaciones, ampliando progresivamente sus funciones.

Las incógnitas del hardware final

Como la presentación estuvo centrada principalmente en las capacidades de IA y en la pantalla cilíndrica integrada, MSI dio pocos detalles sobre las especificaciones definitivas del equipo. Al menos confirmaron que utilizará procesadores Intel y tarjetas gráficas GeForce RTX de NVIDIA, pero no detalló configuraciones concretas ni informó precios o fechas de lanzamiento.

En la demostración de la feria, MSI quiso hacer brillar a LuckyClaw y lo mostró respondiendo preguntas relacionadas con productos de la marca. Y, según lo observado en el evento, el asistente funcionaba mediante procesamiento en la nube, lo que provocaba algunos segundos de espera antes de generar respuestas.