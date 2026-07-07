Meta presentó «Muse», el primer modelo de generación de imágenes creado por Meta Superintelligence Labs, y comenzó su despliegue en la app de Meta AI, Instagram y WhatsApp. Esta herramienta permite crear y editar imágenes a partir de instrucciones en lenguaje natural, combinar varias fotografías y utilizar cuentas públicas de Instagram como referencia visual mediante una mención, una función que debutó junto con controles para que los usuarios puedan desactivarla.

Muse Image también viene con funciones de edición sobre fotografías existentes. Los usuarios pueden dibujar, marcar o escribir directamente sobre una imagen para indicar los cambios que desean realizar, mientras el sistema recuerda el contexto de la conversación para seguir refinando el resultado sin empezar desde cero.

Muse en las aplicaciones de Meta

El nuevo modelo impulsa más de 30 efectos con inteligencia artificial para las historias de Instagram y también habilita la generación de imágenes dentro de los chats con Meta AI en WhatsApp. La compañía dijo que estas funciones ya comenzaron a verse en algunos países y que llegarán posteriormente a Facebook, Messenger y otros servicios.

Meta explicó que Muse trabaja junto con el modelo de lenguaje Muse Spark para analizar instrucciones complejas antes de generar una imagen. Ese proceso incluye planificar la composición, utilizar contexto obtenido desde la web y combinar múltiples referencias visuales cuando la solicitud lo requiere.

Entre las funciones disponibles está la posibilidad de crear imágenes con texto legible integrado, generar códigos QR funcionales, eliminar elementos de una fotografía, rediseñar espacios interiores utilizando productos disponibles en la web o en Facebook Marketplace y aplicar sugerencias predeterminadas para facilitar la creación cuando el usuario no parte de una idea propia.

Otro de los cambios es mencionar cuentas públicas de Instagram dentro de una solicitud para que Meta AI utilice fotografías públicas de ese perfil como referencia al generar una imagen. La compañía indicó que las personas pueden controlar esta función en una configuración que desactiva el uso de su contenido para este tipo de creaciones.

De igual forma, esta última opción de usar fotos públicas de Instagram generó un intenso debate. No solo porque se pueden usar las fotos de los usuarios, sino porque las personas que son ‘mencionadas’ no son notificadas o avisadas cuando otros crean contenido mediante estas herramientas con sus imágenes.

En paralelo, Meta confirmó que Muse Image es gratuito para el uso cotidiano, aunque quienes superen determinados límites deberán acceder a uno de sus planes de suscripción para continuar generando imágenes. La empresa precisó que esos límites pueden variar según el servicio utilizado y la ubicación del usuario.