Las versiones personalizadas de Android que distinguen a OnePlus y Realme podrían dejar de existir en los próximos celulares de ambas marcas. Un reporte atribuido a una fuente desde India por Smartprix, afirmó que OPPO inició una reorganización interna que contempla reemplazar OxygenOS y Realme UI por ColorOS.

La medida también implicaría una integración más estrecha de OnePlus y Realme dentro de la estructura de OPPO. Una decisión que afectaría a todos los futuros equipos comercializados a nivel global, aunque las compañías involucradas no confirmaron oficialmente estos cambios ni informaron un calendario para su implementación.

Vuelen alto OxygenOS y Realme UI

Según el reporte, OPPO quiere reducir sus tres capas de personalización a una sola. Los futuros teléfonos de OnePlus y Realme simplemente utilizarían ColorOS, el sistema operativo que usa actualmente los equipos de OPPO, eliminando las interfaces que hasta ahora identificaban a cada marca.

Por otra parte, OnePlus concentraría su actividad principalmente en India y China, mientras que Realme reduciría sus operaciones en el mercado chino para enfocarse en los mercados internacionales. En India, además, la red de servicio posventa de OnePlus ya fue integrada con la de OPPO, por lo que los centros de atención exclusivos de la marca comenzaron a desaparecer.

En otras palabras, estamos viendo una reducción de las operaciones en distintas aristas, pasando a quedar concentradas en la marca OPPO con un cambio que no partió de cero. En 2021, OnePlus y OPPO ya habían anunciado la unificación de la base de código de OxygenOS y ColorOS tras la integración entre ambas compañías. Por ejemplo, en China, los teléfonos OnePlus ya utilizan ColorOS desde hace varios años.

Sin duda, mantener tres interfaces distintas implica un importante esfuerzo de desarrollo e inversión, por lo que la consolidación permitiría simplificar el trabajo de ingeniería bajo una única plataforma. También señala que, debido a la estrecha relación existente entre Realme UI y ColorOS, los usuarios de Realme podrían percibir cambios menores que los propietarios de equipos OnePlus.