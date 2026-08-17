Samsung ya lleva 1,44 millones de reservas de la octava generación de los Galaxy Z, un 39 % más que la generación anterior, y el Galaxy Z Fold 8 concentró el 70 % de esas reservas en Corea del Sur. En paralelo, la compañía habría iniciado el desarrollo de otro teléfono plegable de formato ancho para el próximo año.

El nuevo dispositivo todavía se encuentra en una etapa inicial y Samsung no ha definido sus especificaciones. El proyecto contemplaría un formato de pantalla distinto al 4:3 del Galaxy Z Fold 8, con una proporción orientada específicamente al consumo de video en la pantalla interna.

Dos modelos plegables de formato ancho en Samsung

Según la información publicada por el medio surcoreano ETNews, la compañía estaría trabajando la creación de dos plegables Wide Fold para la generación Galaxy Z9 y comunicó estos planes a sus socios en la cadena de suministro. El segundo modelo también tendría un diseño plegable de tipo libro, pero con otra proporción.

Samsung estaría considerando una relación de aspecto optimizada para la reproducción de video. El rumor del medio surcoreano no dice cuáles serán sus dimensiones ni una proporción definitiva, por lo que todavía no está confirmado si adoptará un formato concreto como 16:9 o 16:10.

El Galaxy Z Fold 8 utiliza una pantalla interna con relación 4:3 cuando está desplegado. El nuevo proyecto partiría de esa experiencia para desarrollar una alternativa más adecuada para contenidos audiovisuales, aunque todavía no se conocen otros cambios de diseño o características técnicas.

Con esta incorporación, Samsung prepara cinco teléfonos plegables para 2027. La planificación incluye los sucesores del Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra y Galaxy Z Flip 8, además de un nuevo Galaxy Z TriFold y este segundo Wide Fold.