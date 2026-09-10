Huawei presentó en Chile su nuevo portafolio de dispositivos para lo que resta del año, compuesto por los relojes Watch GT 7, Watch GT 7 Pro y Watch D3, además de la tablet MatePad Air y los audífonos FreeBuds Neo y FreeClip 2 S. Los Watch GT 7, Watch GT 7 Pro, MatePad Air y FreeClip 2 S ya están disponibles, mientras que el Watch D3 y los FreeBuds Neo tendrán preventa próximamente.

Entre las principales novedades están las funciones deportivas y de salud de los nuevos relojes, la medición de presión arterial del Watch D3, la pantalla OLED de 12 pulgadas de la MatePad Air y las nuevas funciones de audio de los FreeClip 2 S.

Huawei Watch GT 7 y Watch D3: funciones deportivas y de salud

La serie Huawei Watch GT 7 incorpora detección de giros y fuerza G en la muñeca, además de un modo para deportes de nieve y mapas de esquí que cubren más de 3.000 estaciones alrededor del mundo.

En ciclismo, los relojes incluyen planificación de rutas para ascensos, notificaciones de pendientes y alertas de curvas cerradas. También entregan recomendaciones basadas en inteligencia artificial para las salidas en bicicleta.

La función Resumen de salud entrega una puntuación de condición física y un análisis de los datos registrados por el usuario. Tanto el Watch GT 7 como el Watch GT 7 Pro son compatibles con dispositivos iOS y Android.

El Watch GT 7 Pro incorpora un bisel de cerámica nanotecnológica y un marco central de aleación de titanio. También utiliza una correa de fluoroelastómero con el sistema de ajuste Huawei EasyCross.

En Chile, el Huawei Watch GT 7 Pro queda en $299.990 CLP con un cupón de descuento de $30.000 CLP, mientras que el Watch GT 7 tiene un precio de $229.990 CLP con un cupón de $20.000 CLP. Ambos incluyen una correa adicional Huawei EasyFit 3, un año de Huawei Care, un mes de Watch Face y un mes de Huawei Health.

El Huawei Watch D3 permite medir la presión arterial antes y después de hacer ejercicio e incorpora recordatorios para realizar estas mediciones regularmente. El dispositivo cuenta con certificación médica europea CE-MDR y es compatible con iOS y Android. Huawei todavía no informa su precio para Chile y señala que tendrá preventa próximamente.

Watch D3.

Huawei MatePad Air, FreeBuds Neo y FreeClip 2 S

La Huawei MatePad Air tiene 5,3 mm de grosor y 509 gramos de peso. Su pantalla OLED PaperMatte de 12 pulgadas ofrece una resolución de 2.800 × 1.840 píxeles, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo de hasta 1.200 nits. El panel utiliza un grabado nanométrico para reducir los reflejos.

La tablet cuenta además con seis parlantes Huawei Sound, Wi-Fi 7, un sistema de enfriamiento 3D con cámara de vapor, batería de 10.100 mAh y carga rápida de 66 W. Huawei indica una autonomía de hasta 16 horas de reproducción continua de video. También incorpora WPS Office AI, GoPaint y Filmora, y es compatible con el Smart Magnetic Keyboard.

En Chile, la MatePad Air tiene un precio de $799.990 CLP en color Azul e incluye teclado, mientras que la versión Rosa cuesta $749.990 CLP e incluye el M-Pencil Pro.

Los Huawei FreeBuds Neo pesan 4,8 gramos por audífono y utilizan una estructura ergonómica desarrollada a partir del estudio de contornos de orejas. Son compatibles con dispositivos iOS y Android. Su precio para Chile todavía no fue informado y Huawei señala que estarán disponibles para preventa próximamente.

Los Huawei FreeClip 2 S pesan 5,1 gramos por auricular y estarán disponibles en colores Azul y Plata. Incorporan un diseño C-bridge actualizado con silicona líquida hipoalergénica y un estuche cuyo espacio útil aumentó en un 20 %.

FreeClip 2 S.

En audio, utilizan un chip de tercera generación, un procesador NPU con inteligencia artificial y un algoritmo de volumen adaptativo que ajusta el nivel según el ruido ambiental. También incluyen mejora adaptativa de voz, tres opciones de sensibilidad y un driver de diafragma dual. Son compatibles con iOS y Android.

Los Huawei FreeClip 2 S tienen un precio de $189.990 CLP e incluyen Huawei Loss Care, con cobertura por 12 meses y un uso.