El nuevo plegable de Xiaomi comenzó su venta local con pedidos abiertos en China y una configuración que incluye el procesador XRing O3, hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. La compañía dijo que el rendimiento de su primera venta fue 310 % superior al del anterior plegable de la marca, según Wang Xiaoyan, vicepresidente sénior de Xiaomi Group y presidente de Xiaomi China.

El Xiaomi 18 Fold apuesta por un formato horizontal más ancho, con una pantalla exterior AMOLED de 5,38 pulgadas y un panel interno plegable de 7,58 pulgadas. Ambos ofrecen una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4.000 nits.

Xiaomi 18 Fold llega con distintas configuraciones y oferta internacional

Xiaomi abrió la preventa en China y fijó el inicio de su comercialización para el 10 de septiembre. Xu Fei, vicepresidente y director de marketing de Xiaomi Group, también describió como fuerte el desempeño comercial del dispositivo.

El modelo parte en 10.999 yuanes, unos $1.640 dólares aproximadamente. Esa versión viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. También existen variantes de 12 GB + 512 GB por 11.999 yuanes, 16 GB + 512 GB por 12.999 yuanes y 16 GB + 1 TB por 14.999 yuanes.

La edición cerámica, disponible con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, tiene un precio de 15.999 yuanes.

Para ventas fuera de China, hay plataformas como Giztop que comenzaron a ofrecer el Xiaomi 18 Fold desde $1.999 dólares, con alternativas de almacenamiento y colores negro, rojo y blanco. La tienda también indica que realiza envíos internacionales a distintas regiones y los precios dependen del cálculo que hagan ellos por tu ubicación.

Y ojo, esta disponibilidad por terceros no corresponde a un lanzamiento global de Xiaomi. Por ende es la versión china del equipo y sin garantía por parte de la compañía. Oficialmente, hasta ahora, la información sobre el dispositivo indica que la compañía no tiene pensado vender el 18 Fold fuera de China.

XRing O3, cámara de 200 MP y batería de 6.000 mAh

El Xiaomi 18 Fold utiliza el XRing O3 de 3 nm, con un procesador de 10 núcleos que alcanza hasta 4,35 GHz y una GPU G2-Ultra NX de 16 núcleos. La configuración superior ofrece 16 GB de RAM LPDDR6 y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1.

Su batería de 6.000 mAh admite carga de 67 W por cable y 50 W inalámbrica. El teléfono también incorpora Wi-Fi 7, NFC, GPS de doble frecuencia, emisor infrarrojo, doble Nano-SIM y lector de huellas lateral.

El sistema fotográfico trasero combina una cámara principal de 200 megapíxeles con un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles, zoom óptico de 3,5 aumentos y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles. El conjunto cuenta con respaldo de Leica.

Mide 117,8 × 83,6 × 10,68 milímetros cuando está cerrado y 117,8 × 163,8 × 5,02 milímetros al desplegarse. Pesa 219 gramos y ofrece resistencia al agua IPX8.

También incorpora cuatro altavoces ajustados por Harman Kardon y un sistema de refrigeración que combina cámara de vapor, gel térmico y varias capas de grafito.