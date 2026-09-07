Operation Bluebird finalmente tuvo que cambiar el nombre de su red social rival de «X» después de que un tribunal federal de Delaware le prohibiera utilizar la marca «Twitter», aunque le permitió usar por ahora las marcas «tweet» y del antiguo logo del pájaro. La startup pasó así de los dominios Twitter.now a Tweet.app.

El juez federal Colm F. Connolly consideró que X probablemente no abandonó por completo la marca Twitter y concedió su solicitud de una medida cautelar respecto de ocho marcas relacionadas con la antigua plataforma. El litigio sobre los derechos definitivos continuará.

El fallo sobre Twitter y las otras marcas

Una de las principales pruebas a favor de X fue la descripción de su aplicación en la App Store de Apple, donde aparece como “X (formerly known as Twitter)”. El tribunal consideró que esa referencia permite identificar X con la plataforma que antes se conocía como Twitter.

La conclusión fue distinta respecto de «tweet» y el logotipo del pájaro. Connolly determinó que Operation Bluebird probablemente podrá demostrar que X abandonó ambas marcas y que no tiene intención de volver a utilizarlas.

El juez descartó como prueba suficiente varias páginas web antiguas y cuentas heredadas que todavía mostraban el pájaro o utilizaban «tweet». Según su evaluación, eran restos del uso anterior de esas marcas y no demostraban un uso comercial vigente por parte de X.

X también presentó una antigua aplicación de Twitter instalada en el dispositivo de un abogado externo y afirmó que más de 200.000 usuarios aún la conservaban. El tribunal señaló que no se aportaron pruebas que respaldaran esa cifra ni que demostraran que X siguiera manteniendo la aplicación.

Tweet.app toma el lugar de Twitter.now

Tras la resolución, Operation Bluebird rebautizó inmediatamente su plataforma como Tweet.app. El servicio quedó disponible para usuarios de una lista de espera y, según la información entregada por la compañía, más de 172.000 personas habían solicitado un handle (@).

Reservar un handle cuesta $20, mientras que existe una categoría de $40 con beneficios adicionales para fundadores.

El presidente de Operation Bluebird, Stephen Coates, celebró la resolución afirmando: «Ellos se quedaron con la palabra; dejaron ir el pájaro y dejaron ir el tweet».

Eso sí, es muy importante recordar que la resolución es preliminar y el caso sobre las marcas de X continuará.