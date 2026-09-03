Sony presentó durante su evento State of Play al «LEGO PlayStation», una réplica de la consola original acompañada por su primer control y dos dioramas basados en Gran Turismo y Ape Escape. Un set que tendrá 1.911 piezas, medirá 26 centímetros de ancho cuando lo tengas armado.

Si bien el modelo no reproduce la consola a su escala real, se acerca bastante, y al menos trae mecanismos que permiten presionar los botones de encendido y apertura. El control también puede conectarse físicamente a la consola, mientras que los dos dioramas pueden sacarse para mostrarlos por separado.

El escenario dedicado a Gran Turismo incluye una pequeña pista junto con autos en miniatura. El de Ape Escape, en tanto, representa una escena de una isla y permite cambiar entre una luz azul y una roja en el casco del personaje.

En el diseño también se pueden observar detalles ocultos relacionados con la historia de PlayStation. Sony contó que trabajó junto con LEGO para desarrollar una experiencia de construcción inspirada en los orígenes de la consola.

Y hay que dejar en claro: aunque reproduce sus características físicas, el modelo no funciona como una consola de videojuegos. La bandeja para discos es parte de la recreación y puede abrirse y cerrarse, al igual que ocurre con el sistema de apertura.

Precio y disponibiliad de la LEGO PlayStation

Las ventas comenzarán este 1 de octubre a través de direct.playstation.com en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España y Portugal. Ese mismo día, los miembros de LEGO Insiders tendrán acceso anticipado mediante LEGO.com.

Para el público general, el set llegará a LEGO.com y las tiendas LEGO el 4 de octubre de 2026. El precio será de $179,99 USD.