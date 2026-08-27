El Odyssey G6 sin duda es la principal novedad de la nueva generación de monitores que Samsung presentó en la feria Gamescom 2026. Este modelo de 27 pulgadas alcanza hasta 1.100 Hz en resolución HD, mientras la surcoreana también mostró otras tres pantallas OLED que formarán parte de su línea Odyssey 2027.

Samsung confirmó que el G6 (G60H) llegará con un panel Fast IPS y un tiempo de respuesta de 1 ms. En QHD, con una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, puede funcionar hasta 600 Hz mediante Dual Mode. Para alcanzar los 1.100 Hz debe utilizar una resolución HD (1280 x 720).

La frecuencia final supera los 1.040 Hz del prototipo que Samsung había mostrado antes de CES 2026. La compañía apunta el G6 a jugadores de FPS que priorizan la velocidad y la claridad de movimiento.

Odyssey G9, G8 y G7 completan la nueva familia OLED

El Odyssey OLED G9 (G95SJ) tiene 49 pulgadas, formato 32:9 y resolución DQHD de 5.120 x 1.440 píxeles. Samsung lo presenta como el primer monitor gaming DQHD de ese tamaño con una frecuencia de 360 Hz.

El G9 utiliza un panel QD-OLED de quinta generación con tecnología Penta Tandem, cuya estructura de cinco capas puede ser hasta 1,3 veces más eficiente y ofrecer hasta el doble de vida útil que la generación anterior, según lo que presentó la marca. También viene con subpíxeles RGB Stripe y alcanza hasta 1.300 nits de brillo máximo en una ventana del 3 % a resolución 4K.

Su Dual Mode permite utilizar la resolución DQHD a 360 Hz o cambiar a 2.560 x 720 píxeles para alcanzar hasta 720 Hz. El tiempo de respuesta declarado es de 0,03 ms GtG.

Por otra parte, Odyssey OLED G8 (G80SJ) llega con 32 pulgadas, resolución 4K y un panel QD-OLED de quinta generación. Su Triple Mode permite elegir entre UHD a 360 Hz, QHD a 520 Hz y FHD a 680 Hz.

El G8 también incorpora un tiempo de respuesta de 0,03 ms GtG, VESA DisplayHDR TrueBlack 600, AMD FreeSync Premium Pro y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC. Su conectividad incluye DisplayPort 2.1 UHBR20, dos HDMI y un USB-C con hasta 98 W de entrega de energía, además de un hub USB y soporte KVM.

Finalmente, Odyssey OLED G7 (G75SJ) presenta un formato de 42 pulgadas con panel OLED curvo, relación de aspecto 16:9 y resolución 4K. Samsung lo define como el primer monitor gaming OLED curvo de 42 pulgadas con ese formato.

El G7 ofrece una frecuencia de 165 Hz, curvatura 1000R y respuesta de 0,03 ms GtG. Su superficie de pantalla es aproximadamente un 72 % mayor que la del anterior modelo Odyssey de 32 pulgadas, de acuerdo con la compañía. También incorpora Glare Free para reducir los reflejos de fuentes de luz externas.

Samsung confirmó que el Odyssey G6 estará disponible globalmente durante la segunda mitad de 2026. Los OLED G9, G8 y G7 corresponden a la línea 2027 y tendrán fechas de lanzamiento que variarán según el mercado. Eso sí, la compañía todavía no informó los precios ni el calendario específico de lanzamiento de estos modelos.