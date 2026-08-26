El segundo capítulo de la temporada 2026 de Los Resistidos abrió la discusión sobre el momento que atraviesa el mercado de celulares junto a Ariel Herrera, especialista en comunicaciones con trayectoria ligada a marcas como Nokia, Lenovo y Xiaomi. En el episodio conversamos sobre el aumento de los costos de componentes, los precios de los equipos, la renovación anual y los cambios que podrían producirse durante los próximos meses.

La pregunta central fue si corresponde hablar de una crisis. La conversación apuntó a que podrían venderse menos equipos, pero no necesariamente pocos, y que las marcas estarían entrando en una etapa de transformación, con mayor peso de la gama media y una presión adicional sobre los precios.

Precios y componentes presionan a los celulares

Uno de los escenarios discutidos fue que los nuevos lanzamientos, especialmente los provenientes de China hacia octubre, noviembre y diciembre, enfrenten mayores precios debido al costo de sus componentes. Se planteó que quienes lograron mantener sus valores durante la primera mitad del año podrían tener más dificultades durante la segunda parte.

El problema también puede abordarse desde las especificaciones. Una alternativa sería mantener ciertas características o reducirlas para contener el precio final. La conversación puso como ejemplo la RAM, cuyo costo puede tener mayor incidencia que el de las cámaras, mientras que la inteligencia artificial suma requerimientos de hardware y/o licencias.

La renovación anual fue otro punto de discusión. Frente a equipos que mantienen capacidades suficientes durante varios años, se planteó que la industria podría avanzar hacia productos con mayor valor durante su vida útil. Eso incluye soporte de software más prolongado y baterías capaces de conservar su rendimiento durante más tiempo.

También abordamos el comportamiento del usuario. Un teléfono de gama alta puede seguir siendo suficiente durante varios años para las aplicaciones actuales, por lo que cambiarlo anualmente no necesariamente significa aprovechar una diferencia relevante de rendimiento.