LG presentó en Corea del Sur un nuevo proceso de fabricación de sus paneles OLED que elimina las máscaras metálicas utilizadas en los métodos RGB OLED actuales. A esta tecnología la llamó «FLiPP» y la acaba de mostrar por primera vez en el International Meeting on Information Display (IMID).

Este particular nombre corresponde a «FMM-Less innovative Pixel Patterning», fue desarrollado por la subsidiaria LG Display después de un año de investigación y desarrollo. Al lado de paneles fabricados con máscaras FMM bajo las mismas condiciones, la empresa informó que FLiPP puede multiplicar por 1,6 el brillo, extender 2,4 veces la vida útil y reducir un 13 % el consumo de energía.

FLiPP elimina las máscaras metálicas del proceso OLED

En la fabricación convencional con FMM, los materiales orgánicos rojo, verde y azul se depositan a través de pequeños orificios de una placa metálica para formar los píxeles. LG Display explicó que estas máscaras deben fabricarse nuevamente cuando cambia el tamaño o la resolución del panel y que las de grandes dimensiones pueden deformarse por su propio peso, provocando problemas de alineación y, en algunos casos, mezcla de colores.

FLiPP utiliza otro procedimiento: deposita los píxeles RGB en orden y utiliza fotolitografía y luz ultravioleta para eliminar las áreas que no son necesarias durante la formación de los píxeles.

Este proceso mejora aproximadamente un 55 % la relación de apertura, que corresponde a la proporción de la superficie del panel ocupada por los píxeles RGB. La surcoreana relaciona esta mejora con los resultados de brillo, duración y consumo que obtuvo frente a paneles fabricados con FMM.

La tecnología también permitió fabricar un OLED sin FMM utilizando un sustrato de vidrio madre de octava generación y media (8.5G) como una sola pieza. En pruebas con paneles OLED para PC portátiles, LG Display registró hasta un 64 % más de aprovechamiento del vidrio madre frente a procesos con FMM u otros métodos sin FMM que utilizan sustratos divididos.

Ese mayor aprovechamiento reduce el material desperdiciado y, de acuerdo con la compañía, puede traducirse en una mayor productividad y menores costos de fabricación.

La tecnología comenzará en tablets y monitores

La compañía confirmó que FLiPP no está limitado por el tamaño o la resolución del panel. En teoría, el proceso puede utilizarse para fabricar pantallas de 1 a 100 pulgadas y también puede aplicarse a dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada.

LG comenzará su aplicación en productos como tablets y monitores. Después, contempla ampliar la fabricación a portátiles de 1 pulgada y televisores de gran tamaño. Aunque, por ahora, no se informó cuándo comenzará la producción de los primeros productos comerciales con FLiPP ni cuándo llegarán al mercado.