Hoy Apple presentó sus nuevos chips M6 y M5 Ultra junto a dos computadores: el M6 debutó en el Mac mini y el M5 Ultra en el Mac Studio. Ambas máquinas podrán comprarse en preventa desde hoy y estarán disponibles a partir del 22 de septiembre.

El M6 es el primer chip de Apple fabricado con un proceso de 2 nanómetros. El M5 Ultra, en cambio, utiliza la tecnología UltraFusion para unir dos chips M5 Max de doble matriz y formar una arquitectura de cuatro matrices.

M6 trae más núcleos y un Neural Engine Dual

Si vemos el detalle, M6 cuenta con un CPU de 12 núcleos, frente a los 10 del M5 (base). Su configuración combina dos núcleos súper, cuatro de rendimiento y seis de eficiencia. Apple dice que da hasta 1,2 veces más rendimiento multinúcleo que el M5 y hasta 2,4 veces más que el M1 en sus pruebas.

La GPU también pasó de 10 a 12 núcleos. Cada núcleo incorpora un Neural Accelerator y el rendimiento máximo de GPU para IA aumenta cerca del 30 % frente al M5 y más de ocho veces frente al M1.

El chip agrega actualizaciones en la arquitectura de los sombreadores, Dynamic Caching y trazado de rayos acelerado por hardware. Estos cambios permitirían un aumento del 50 % en las tasas de geometría para gráficos complejos.

La memoria unificada llega hasta 32 GB y el ancho de banda alcanza 170 GB/s, un 10 % más que en el M5. El M6 también procesa FP8 directamente mediante hardware, mientras que el M5 utiliza software para ese formato.

Para las cargas de inteligencia artificial, el M6 viene con un Neural Engine Dual de 16 núcleos. Apple asegura que entrega hasta el doble de capacidad de cómputo máximo respecto de generaciones anteriores y que ambos motores pueden utilizarse simultáneamente para acelerar la ejecución de modelos.

M5 Ultra combina cuatro matrices y hasta 512 GB de memoria

En la otra vereda tenemos al M5 Ultra. Este nuevo procesador usa UltraFusion para conectar dos chips M5 Max de doble matriz. El resultado es la primera arquitectura de cuatro matrices de Apple Silicon, con más de 4,4 TB/s de ancho de banda entre matrices y una densidad de conexión superior en más de seis veces.

El chip entrega hasta 36 núcleos de CPU, con 12 núcleos súper y 24 de rendimiento. Frente al M3 Ultra, Apple calcula hasta 1,25 veces más rendimiento de un solo núcleo y 1,3 veces más rendimiento multinúcleo.

Su GPU alcanza hasta 80 núcleos y cada uno integra un Neural Accelerator. La compañía cifra en hasta 4,5 veces el aumento del cómputo máximo de GPU para IA frente al M3 Ultra y en más de seis veces frente al M1 Ultra. El rendimiento gráfico puede ser hasta un 40 % superior al del M3 Ultra.

El M5 Ultra también incorpora un Media Engine actualizado con hardware para H.264 y HEVC, cuatro motores de codificación y decodificación ProRes y decodificación AV1 acelerada por hardware.

La capacidad de memoria unificada llega hasta 512 GB, con un ancho de banda de 1,2 TB/s, un 50 % más que en el M3 Ultra. Esta combinación permite mantener grandes conjuntos de datos en memoria y ejecutar localmente modelos de lenguaje IA con cientos de miles de millones de parámetros.

Este chip también trae un Neural Engine de 32 núcleos. Junto con sus aceleradores neuronales y la memoria disponible, Apple plantea el M5 Ultra para cargas como renderizado 3D, efectos visuales, análisis científico, edición de video de alta resolución y modelos de IA de gran tamaño.