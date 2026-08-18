Este año el empresario Peter Thiel ha ampliado su presencia en la Argentina a través de inversiones y actividades vinculadas al país. En ese marco, un grupo de manifestantes disfrazados de Gandalf (El Señor de Los Anillos) se concentró frente a la mansión que el empresario compró en Barrio Parque, Palermo, para cuestionar su llegada y su reciente inversión de 76 millones de dólares en Vista Energy.

La protesta ocurrió el lunes por la tarde, durante el feriado, y tuvo como escenario Palermo Chico. Los participantes usaron túnicas o capas grises, sombreros puntiagudos, barbas y otros elementos para reproducir la apariencia del personaje de El Señor de los Anillos. También llevaron una bandera blanca con la consigna «You shall not pass, la c… de tu madre».

¿Por qué Gandalf en este mensaje contra Thiel?

La frase de la bandera significa «no pasarás» y corresponde a una de las escenas más conocidas de La Comunidad del Anillo, cuando Gandalf enfrenta a un Balrog en las Minas de Moria. Los manifestantes trasladaron esa expresión al reclamo contra Thiel.

Durante la concentración también cantaron consignas con ritmo de canciones futboleras. Una de ellas decía: «Vos tenés palantires / Para ver el futuro / Mirate en el espejo / Vas a ver un bol…», en referencia a Palantir Technologies, la compañía fundada por Thiel y Alex Karp en 2003.

La elección del personaje tiene relación a la conocida admiración de Peter Thiel por la obra de J. R. R. Tolkien. El empresario tomó el nombre Palantir de las palantíri, las piedras videntes de ese universo, y también utilizó referencias de la saga para denominar otras firmas vinculadas a sus actividades empresariales.

Palantir se especializa en inteligencia y vigilancia de datos. Las publicaciones señalan que la compañía está valuada en más de 20.000 millones de dólares y que entre sus clientes figuran el Ejército de Estados Unidos, la CIA, el FBI y departamentos de policía de ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans. Su expansión también generó denuncias relacionadas con cuestiones éticas sobre vigilancia extrema.

La inversión en Vista Energy

El reclamo estuvo relacionado principalmente con la reciente expansión de los negocios de Thiel en Argentina. A través de Thiel Macro LLC, el empresario compró acciones de Vista Energy, la más grande exportadora de petróleo de Argentina y que mantiene negocios con Enap en Chile.

El fondo informó una posición de 1.189.792 ADS de Vista, valuada en aproximadamente 76 millones de dólares al cierre del segundo trimestre de 2026. La participación se convirtió en la segunda posición más importante del fondo, detrás de Amazon.

La compra de las acciones se sumó a la de una mansión en Barrio Parque, donde se realizó la protesta. Durante su estadía en el país, Thiel también se reunió en abril con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantuvo encuentros con funcionarios, economistas y dirigentes de la oposición. Ocasión que también visitó Chile y se juntó con el presidente Kast y que el gobierno declinó comentar.