Es momento de rumores, pero de buena fuente. Esto porque Mark Gurman de Bloomberg dice que Apple prepara una nueva generación del MacBook Pro con pantalla OLED táctil que será considerablemente más liviana que los modelos actuales. Esto porque la compañía habría reducido el peso mediante cambios en la estructura interna del equipo, con componentes más pequeños y una nueva distribución.

Estas nuevas portátiles serían de 14 y 16 pulgadas y llegarían durante noviembre, de acuerdo con los reportes. Apple todavía no ha dicho nada de estos, ni siquiera cuánto pesarán, por lo que la magnitud exacta de la reducción sigue sin conocerse.

Un MacBook Pro con nueva estructura interna

La reducción de peso se habría logrado gracias a la miniaturización y reorganización de componentes internos. Además, esta nueva generación también será la primera del MacBook Pro con pantalla táctil y OLED en tecnología Tandem OLED.

Apple además prepara cambios en macOS para permitir el funcionamiento de la pantalla táctil y Dynamic Island; los nuevos equipos se están probando con macOS 27.2.

En cuanto a los procesadores no hay consenso. Algunos dicen que Apple utilizaría los M5 Pro y M5 Max, mientras otros indican que los nuevos MacBook Pro utilizarán un chip M6. Aunque sería extraño por el tipo de rendimiento que necesitaría un sistema táctil utilizar un procesador con menos capacidades.