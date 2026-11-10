Hace solo dos días te contábamos como la peor polémica que ha tenido Nvidia le estalló en la cara y todo por culpa de un romance extramarital de su CEO, Jensen Huang. Y si bien esto podría ser catalogado de índole personal, el asunto tomó ribetes de «seguridad nacional» porque el gobierno de Estados Unidos dice que con la persona que Huang le fue infiel a su esposa, es una espía china.

Y para que entiendas cómo se ha desarrollado hasta el momento esta situación, y tratando de responder las principales dudas que este escándalo ha generado, quisimos presentártelo en 10 puntos claves. Atentos:

1) Infidelidad y alerta de espionaje

El domingo 8 de noviembre de 2026 estalló la crisis: Jensen Huang, CEO de Nvidia (la empresa de chips de inteligencia artificial más valiosa del mundo), quedó en el centro de una investigación de seguridad nacional tras saber que mantuvo una relación extramarital con una ejecutiva apuntada por agencias de EE. UU. como supuesta espía china.

2) La carta de confesión: «no hay excusa»

Tras semanas de filtraciones en la prensa, Jensen Huang envió un correo a todos sus empleados y lo publicó en la web oficial de Nvidia. En la carta confesó haberle sido infiel a su esposa Lori (con quien está casado desde 1985), pidió perdón a sus hijos y trabajadores, y aseguró que asume toda la responsabilidad. En medio del impacto familiar, su hija Madison Huang (alta ejecutiva de Nvidia) canceló de último minuto un viaje oficial de la empresa a Corea del Sur.

Carta de Jensen Huang a los empleados de Nvidia.

3) Nvidia lo confirma e investiga a su propio CEO

El mismo domingo 8 de noviembre, la Junta Directiva de Nvidia publicó un comunicado oficial anunciando una investigación independiente a cargo de un comité de directores externos y abogados independientes. Esto para indagar si su fundador fue blanco de una «operación de inteligencia extranjera», aunque dijeron que hasta ahora no tiene indicios de que se hayan comprometido secretos industriales.

4) Huang se contradijo: primero la negó

Lo que más complica a Jensen Huang es que apenas nueve días antes de confesar, el 30 de octubre, declaró a Bloomberg que su relación con ella era «completamente normal y nada inusual», asegurando que eran simples reuniones con clientes. Recién admitió el romance cuando el Financial Times y el New York Times publicaron que el Gobierno de EE. UU. tenía un memorando secreto que confirmaba su relación sentimental.

Alice y Jensen Huang en el resort CordeValle de California.

5) ¿Quién es Alice Huang? La presunta espía

La mujer fue identificada como Alice Huang (o Huang Le), ciudadana china sin parentesco con el CEO. Un perfil suyo en una base de datos china afirma que fue periodista en la televisión estatal china (CCTV y Hunan TV) y ejecutiva bancaria en HSBC y CITIC, pero ningún medio internacional ha podido verificar que haya trabajado allí (y en Hunan TV dicen no conocerla). En 2023 dirigió en Singapur la empresa Megaspeed y hoy su paradero es desconocido.

6) ¿Cómo se conocieron?

Según The Wall Street Journal, Jensen y Alice se conocieron a principios de 2024 en un evento de Nvidia en California. En junio de 2024 fueron fotografiados juntos tomando whisky en un bar de Taipéi. Luego, en mayo de 2025, cámaras de la televisión taiwanesa CTI los captaron en una cena en Taipéi donde él la rodea con el brazo, ella le da un beso en la mejilla, le acaricia la espalda y ambos se retiran juntos en el mismo auto. Parte de las fotografías de ambos que circulan, fueron publicadas por la propia Alice Huang en WeChat, antes de desaparecer.

Jenseng y Alice Huang en Taipéi en 2025.

7) 4.800 millones de USD en chips y el nexo con China

¿Por qué la investigaba EE. UU.? Porque Megaspeed, la empresa que dirigió Alice Huang en Singapur tras surgir de la empresa china 7Road, compró hasta 4.800 millones de dólares en chips avanzados de Nvidia pese a tener apenas una oficina mínima, y arrendaba capacidad de cómputo al gigante chino Alibaba. Desde finales de 2024, los Departamentos de Comercio y de Justicia de EE. UU. investigan si esa empresa sirvió para llevar chips prohibidos hacia China.

8) ¿De dónde saca EE. UU. que es espía?

Según The New York Times, agencias de inteligencia de EE. UU. concluyeron que Alice Huang fue reclutada por el Ministerio de seguridad del Estado chino (MSS) para obtener información de Huang e influir en su lobby a favor de vender chips a China. Al intervenir electrónicamente las comunicaciones de ella con un ciudadano estadounidense y «desenmascarar» legalmente su identidad, descubrieron que era el CEO de Nvidia. Con esa información, el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó meses atrás un memorando clasificado advirtiendo a altos funcionarios sobre el romance.

Alice y Jensen Huang en Shanghai.

9) China lo niega, el FBI investiga y Trump lo defiende

El Gobierno de China, a través de su Cancillería y su Embajada en Washington, negó las acusaciones de espionaje calificándolas de «calumnias y difamaciones infundadas». En paralelo, el lunes 9 de noviembre el presidente Donald Trump confirmó que el FBI está investigando el caso, aunque defendió a Huang diciendo que es un «hombre honorable» que «no tenía idea de que ella era una espía». Además, tres comités del Congreso citaron al CEO a declarar a puerta cerrada el 18 de noviembre.

10) El desplome de 190.000 millones y una demanda por fraude

El escándalo pegó de inmediato a las finanzas: el lunes 9 de noviembre las acciones de Nvidia cayeron un 4,3 %, borrando cerca de 190.000 millones de dólares del valor de la compañía en un solo día (y 7.400 millones de la fortuna personal de Huang). Cinco minutos después del cierre de la bolsa, accionistas presentaron una demanda colectiva federal en California acusando a Nvidia y a su CEO de engañar a los inversionistas al ocultar la relación.

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