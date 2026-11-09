Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software en Apple, ya habría sido presionado directamente por el nuevo CEO de Apple, John Ternus. El mandamás le pidió acelerar el desarrollo de funciones de inteligencia artificial en el iPhone que vayan más allá de Siri.

El periodista Mark Gurman en el boletín Power On de Bloomberg reportó esta situación y contó que Ternus planteó esta exigencia en una reunión privada, molesto por la lentitud interna para adoptar esta tecnología con la misma urgencia que sus competidores.

Dentro Apple, Federighi es visto desde hace tiempo como un directivo escéptico frente a la inteligencia artificial. Sus reparos apuntan a los riesgos para la privacidad, la seguridad informática y el empleo, además de las consecuencias sociales de estas herramientas.

Pese a las dudas de su jefe de software, Ternus calificó como «prometedoras» las capacidades de los agentes autónomos en una reciente conferencia de resultados financieros. Allí también dijo que las mejoras en Siri ya hicieron que los usuarios ocupen más el iPhone.

El plan de Apple para que Siri funcione como agente

La idea es que Siri trabaje como un agente autónomo el próximo año, para competir con sistemas como Dots de OpenAI y Muse de Meta. Hoy el asistente solo responde a órdenes puntuales, pero el nuevo diseño permitirá que haga tareas complejas de varios pasos en segundo plano, sin que la persona tenga que darle instrucciones a cada momento.

Apple recién puso al día las funciones prometidas en 2024 gracias a su acuerdo con Google y al lanzamiento de iOS 27. Esta versión permitió que Siri revise el teléfono para buscar datos en fotos, correos electrónicos, mensajes y el calendario, mientras que la versión de prueba iOS 27.3 abrió el sistema a desarrolladores externos para que el asistente haga acciones combinadas entre distintas apps.

Posibles cambios de equipo

Bloomberg también adelantó que el vicepresidente a cargo de la ingeniería de Siri, Mike Rockwell, podría dejar su puesto o salir de la empresa en 2027. El ejecutivo, quien antes dirigió el equipo de los Vision Pro, estaría disconforme por no recibir suficiente reconocimiento tras ‘arreglar’ el asistente de voz.

Si Rockwell se va, su trabajo pasará a manos de Amar Subramanya, un exdirectivo de Google contratado el año pasado para el área de inteligencia artificial, y de Sebastien Marineau, uno de los principales colaboradores de Federighi.