Hoy Apple reconoció lo que veníamos informando durante el fin de semana. Existe una grave falla en la pantalla interna del iPhone Duo y que, según la compañía, afecta a un pequeño grupo de unidades. Y más allá de explicar el origen de este problema, confirmaron (al menos) que cambiarán gratis los teléfonos dañados a través de AppleCare, sin necesidad de un seguro adicional AppleCare+.

Recordemos que el primer teléfono plegable de la manzana salió a la venta recién el 23 de octubre desde los $1.999 dólares, con largas filas en las tiendas y esperas en la preventa. Durante el fin de semana, y a solo horas de recibir sus equipos, distintos usuarios publicaron en Reddit, X y TikTok que el panel se rompió al abrirlo o cerrarlo. Incluso el caso más extremo es de un usuario en Australia cuyo teléfono se quebró a las seis horas de uso y con menos de 20 aperturas.

Este es el teléfono del usuario australiano que confirmó la falla.

En los casos reales que pudieron ser corroborados (como el de Australia), el daño surge al poco tiempo de doblar el equipo y muestra líneas brillantes horizontales que salen desde la bisagra, con píxeles muertos en la parte baja del pliegue. Incluso quienes compraron el teléfono en una compañía de telefonía móvil deben pedir el cambio directo a AppleCare.

Eso sí, hay que destacar que el reemplazo no está del todo fácil por la falta de stock. Varios clientes ya recibieron reemplazos en tienda, mientras otros deberán esperar. Y si por algún motivo se te rompe la pantalla más adelante y fuera del plazo de garantía, arreglarla te costaría $999 dólares en Estados Unidos.

Precios estimados de Apple para arreglar el iPhone Duo en EE. UU.

Qué provoca las quebraduras en la pantalla del iPhone Duo

Apple, fiel a su estilo de no detallar en nada cuando hay problemas, no detalló la causa técnica ni la cantidad de equipos afectados, pero iFixit desarmó uno de estos plegables recientemente, probó su resistencia al polvo y apuntó el problema al diseño del mecanismo central. Su técnico, Shahram Mokhtari, contó que muchos usuarios sintieron un tope y oyeron un crujido al doblar el teléfono antes de la falla, y dijo que la bisagra tiene una forma distinta justo donde ocurre el daño.

En ese punto se juntan varias piezas y una barra de soporte central que debe retraerse podría quedar trabada y presionar el panel desde abajo. Además, iFixit mostró que esa presión o un cable malo pueden apagar los píxeles sin partir el vidrio.