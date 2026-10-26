Grok Imagine, la herramienta de video IA de Grok e Elon Musk, publicó en X el primer episodio de su adaptación de La Odisea, un corto de siete minutos hecho con inteligencia artificial junto a la productora Wonder Studios y el director Dev Walker. Un clip que recibió burlas y críticas inmediatas, calificando el material como falto de emoción humana y parecido a la escena de un videojuego antiguo que dan ganas de adelantar.

Si hacemos memoria, tres meses atrás, Musk había prometido que Grok haría una película completa sobre el poema de Homero, pero la compañía solo entregó este capítulo inicial titulado «Episodio 1 de nuestra serie de La Odisea». En vez de desarrollar una historia con ritmo, el video une una larga voz en off con tomas rápidas de hombres con barba que gritan frases sueltas mientras navegan tras la caída de Troya.

Errores y contradicciones en La Odisea de Grok

Quienes vieron este paupérrimo adelanto, notaron que la cara de Odiseo cambia de rasgos de una escena a otra, igual que la forma de los barcos y la ropa de los marineros. Además, los guerreros muestran piel de aspecto plástico, miradas fijas y casi no mueven la boca cuando gritan, por lo que las voces grabadas no calzan con sus gestos.

Si tienes estómago para esto, mira el video de Grok a continuación:

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine.



Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done!



Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ pic.twitter.com/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

También, y a pesar de que el dueño de Tesla y SpaceX aseguró que su versión tendría rigor histórico, ninguno de los personajes habla en griego antiguo, sino en inglés con acento británico, un recurso habitual en el cine comercial de fantasía de los últimos veinticinco años. Por otro lado, Grok solo generó figuras de piel blanca, les puso armaduras genéricas que no corresponden a la Edad del Bronce y diálogos forzados.

El conflicto con Christopher Nolan detrás del proyecto

Esta ‘idea’ de hacer La Odisea con IA nació luego de que Musk atacara la película de Christopher Nolan. En esa ocasión, el multimillonario cuestionó al cineasta por incluir a actores no blancos y personas transgénero en el elenco. Mientras el empresario promociona centros de datos en el espacio y publica a diario videos hechos por computador, Nolan se declara un escéptico de la tecnología y dijo que, antes de la inteligencia artificial, nunca había visto una herramienta «tan completamente rechazada por el público».

A diferencia del corto digital hecho con Grok, el director británico priorizó los efectos reales en un rodaje que pasó por seis países y reunió a miles de actores y técnicos para completar una obra de casi tres horas. Desde su estreno en julio, la película de Nolan agotó sus funciones en salas IMAX durante meses, superó los 1.000 millones de dólares en taquilla y lidera las opciones para los próximos Premios Óscar.