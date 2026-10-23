The Browser Company acabará para siempre a su navegador «Arc» este 22 de diciembre de 2026. Esto se veía venir cuando el año pasado anunciaron el freno del desarrollo de nuevas funciones para este software. Ahora la empresa enfocará ahora sus esfuerzos en «Dia», su navegador centrado en inteligencia artificial.

¿Y por qué pasa esto? Según ellos, la decisión responde al alto costo que exige mantener la seguridad del software original. Y desde ya, el cierre comenzó con el bloqueo para crear nuevas cuentas.

El próximo 23 de noviembre, la app móvil de Arc Search para iOS y Android perderá la sincronización de pestañas y sus herramientas de inteligencia artificial, funcionando solo como un navegador local básico.

Finalmente, en diciembre, el programa dejará de funcionar en Mac y Windows. La empresa desactivará todas las cuentas y eliminará los datos personales de los usuarios en un plazo máximo de 30 días. Ese mismo mes, la versión móvil saldrá de la Play Store.

Migración de Arc a Dia

Para quienes decidan quedarse con The Browser Company, la compañía ofrece transferencia automática de contraseñas, marcadores, extensiones y el historial desde Arc hacia Dia. Las herramientas heredadas de Arc seguirán siendo gratuitas en el nuevo sistema, donde las funciones de inteligencia artificial serán opcionales.

La migración incluye cambios en la interfaz. Los espacios de trabajo personales y laborales pasarán a llamarse «Perfiles», mientras que las carpetas serán renombradas como «Grupos de pestañas fijadas». Por su parte, las características pestañas verticales del antiguo navegador quedarán relegadas a una opción secundaria en la barra lateral.

Por el fin del navegador, un grupo de usuarios pidió por redes sociales liberar el código del navegador. El CEO de la compañía, Josh Miller, rechazó la petición. Dijo que el sistema funciona con un kit de desarrollo interno (ADK) que es también el motor principal de Dia, por lo que abrir el código significaría regalar la propiedad intelectual de su nuevo producto.