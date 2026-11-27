Samsung confirmó que el futuro One UI 9.5 va a corregir la caída anormal en la salud de la batería que sufren los teléfonos Galaxy después de instalar One UI 9.0. Este fallo empezó en septiembre con la llegada de esa versión basada en Android 17 y afecta a modelos como los Galaxy S24, S24 Ultra, S25 y S25 Ultra, sin que los parches anteriores frenaran el desgaste.

La respuesta oficial llegó este 24 de noviembre desde el soporte de Samsung en Turquía, dos semanas después de que un usuario llamado Alfatürk enviara un reporte de error en la app de Samsung Members. La matriz en Corea del Sur contestó a través del equipo local y un moderador del foro (llamado Emre) contó que One UI 9.5 controlará esa falla.

Si tienes un Galaxy lanzado desde julio de 2024 en adelante, puedes ver el porcentaje de vida útil de tu batería en los ajustes, función que no está en equipos previos como el Galaxy S23 Ultra. En el reporte de Alfatürk este detalló que su Galaxy S25 perdió varios ‘por cientos’ de salud cada cuatro o cinco días, y que otros teléfonos nuevos bajaron al 94 % de capacidad después de solo un mes de uso.

La respuesta que recibió Alfatürk sobre One UI 9.5.

¿Hay un daño físico en la batería?

La duración diaria de la carga también cayó con One UI 9.0. En otra oportunidad, un dueño de un Galaxy S24 dijo que su teléfono gastó cerca del 94 % de la batería en cinco horas de uso continuo con video, navegación y llamadas, cuando antes duraba todo el día y terminaba sobre el 30 %. Otro usuario contó que su equipo no aguantaba más de tres horas encendido, y en un Galaxy S25 la batería cayó un 40 % en reposo, lo que te obliga a cargarlo dos o tres veces al día.

Hasta ahora, Samsung no aclaró si One UI 9.0 calcula mal la capacidad de la batería o si realmente aceleró su desgaste físico. Si es un error de lectura, el parche corregirá el número que ves en pantalla, pero ningún software puede recuperar la capacidad física perdida si la batería sufrió un daño real. Para esos casos, Samsung todavía no explica si cambiará las baterías o los teléfonos afectados. Y tampoco está detallado en la respuesta que le dieron a Alfatürk a través de Samsung Members.

¿Cuándo llega One UI 9.5?

Actualmente, One UI 9.5 ya se puede usar en una versión beta para la serie Galaxy S26 que empezó la semana pasada. La versión final de este software saldrá junto con la futura serie Galaxy S27 en un par de meses, el próximo año.

Además del arreglo para la batería, esta versión de prueba en los Galaxy S26 trae App Lock, para que puedas bloquear tus apps con datos biométricos. Esta beta también agrega mejoras en los controles de la cámara en modo ‘Pro’ y una herramienta de notas llamada Mindful Note.