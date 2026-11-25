

1Password confirmó que un atacante entró a sus sistemas y descargó datos de las cuentas de un grupo de clientes, incluyendo los nombres y correos que usan para iniciar sesión. Pese al robo de esta información, las contraseñas, tarjetas y direcciones siguen seguras, por lo que los usuarios no necesitan cambiar sus claves ni modificar sus perfiles.

La empresa en paralelo inició una investigación el pasado 19 de noviembre al detectar que un intruso accedió a la cuenta corporativa de GitHub de un empleado. Desde ahí, el hacker copió código fuente de repositorios privados, entró al sistema interno donde se desarrolla y actualiza el software (CI/CD) y subió código malicioso a los servidores para descargar registros de usuarios.

Aunque el servicio tiene millones de usuarios y más de 200.000 empresas como clientes, 1Password no informó cuántas personas sufrieron el robo de datos ni cómo se vulneró la cuenta del trabajador. Sí aclaró que nadie que entre a sus servidores puede abrir las ‘bóvedas’ donde guardan las contraseñas, porque 1Password no guarda ni conoce la contraseña de la cuenta (ni la clave secreta) con que cada cliente protege su información en sus propios dispositivos.

Y ojo, tampoco se vieron afectadas las llaves de recuperación, las aplicaciones ni las extensiones de navegador.

¿Qué datos se filtraron en el ataque a 1Password?

Además de los nombres y correos, los archivos descargados incluyen identificadores de cuentas y usuarios, fechas de creación de los perfiles y la hora del último inicio de sesión. El intruso también copió claves públicas, que son abiertas por diseño y no ponen en riesgo la cuenta, datos técnicos de verificación (del protocolo SRP) y otros registros internos sin información secreta, como números de versión y de archivos.

La filtración alcanzó además a tokens de ciertos enlaces enviados por correo para invitar usuarios, habilitar cuentas de empresas o recuperar el acceso. Sin embargo, estos códigos no sirven por sí solos para entrar a una cuenta, ya que el sistema exige combinarlos con un inicio de sesión único (SSO) o con una clave de verificación enviada al correo del titular.

Riesgo de estafas para los usuarios

Para frenar el ataque, el equipo técnico de 1Password desactivó la cuenta de GitHub afectada, anuló el permiso robado y reinstaló versiones limpias de los servicios. Junto con cambiar todas las credenciales internas expuestas, la empresa alargó los códigos de verificación por correo de seis números a diez caracteres de letras y números para que sean más difíciles de adivinar, sumó nuevos sistemas de detección y contrató a expertos externos en ciberseguridad para verificar que el problema quedara controlado.

El problema con estas filtraciones, radica en algo que es común y afecta de una u otra manera al usuario final. Como los nombres y correos quedaron expuestos, la compañía pidió a sus clientes desconfiar de correos, mensajes de texto o llamadas inesperadas que mencionen invitaciones o recuperaciones de cuenta que ellos no hayan pedido.

1Password dijo que nunca pedirán la contraseña ni la clave secreta por ningún medio. Recordó que esos datos solo deben ingresarse abriendo directamente la app o web oficial, y habilitó el correo support@1password.com para recibir reportes de mensajes sospechosos mientras prepara un informe detallado sobre el origen de la falla para las próximas semanas.