Hoy un jurado federal de Nueva York declaró culpable a Huawei y a tres de sus filiales en diez de los doce cargos penales que enfrentaban en Estados Unidos, incluidos fraude bancario y electrónico, conspiración para lavar dinero, violación de sanciones a Irán y conspiración para robar secretos comerciales. Tras el veredicto, la empresa china podría sufrir multas con dinero, decomisos y restituciones que la corte va a definir el 14 de septiembre de 2027.

Después de un juicio de casi tres meses que comenzó en septiembre de este año y cerca de una semana de deliberaciones, el jurado absolvió a la compañía de los cargos de conspiración de crimen organizado (bajo la ley RICO) y de conspiración para obstruir a la justicia. Esa decisión descartó el argumento principal del Departamento de Justicia, que acusaba a la empresa de operar como una organización criminal.

Una vez conocido el veredicto, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que ninguna persona ni empresa está por encima de la ley y dijo que la compañía china y sus filiales hicieron negocios en el país mediante el engaño y el robo. Además, el fiscal federal de Brooklyn, Joseph Nocella Jr., comentó que la conducta de Huawei puso en riesgo la seguridad nacional estadounidense y violó sus leyes durante veinte años.

Los robos a Cisco y T-Mobile y los negocios en Irán

Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas de cómo la compañía robó propiedad intelectual de firmas estadounidenses. Según el Departamento de Justicia, Huawei copió el código fuente de los routers de Cisco, y sus propios ingenieros escribían el nombre de esa empresa al revés para ocultar el robo.

Otro de los episodios que se mostraron en el juicio ocurrió en 2012, cuando T-Mobile permitió a Huawei usar su robot de pruebas de pantallas táctiles, llamado «Tappy», para evaluar sus teléfonos. De acuerdo con la acusación, trabajadores de la compañía enviaron fotos y datos técnicos del robot al equipo de investigación y desarrollo en China, y un empleado sacó una pieza del laboratorio de T-Mobile escondida en una mochila.

Testigos del caso también declararon que los ingenieros tomaban fotos a escondidas de equipos, routers y circuitos internos de otras marcas durante ferias comerciales, mientras que un extrabajador de una filial contó que el personal se perdía a propósito dentro de las instalaciones de sus competidores para entrar a zonas prohibidas. Es más, la fiscal federal Meredith Arfa aseguró que distintos jefes en Huawei ordenaban reunir información de sus competidores y pagaban bonos a los empleados por cometer esos delitos.

El jurado también dio por probado que la firma mintió a distintos bancos y a medios de comunicación sobre sus operaciones en Irán para conseguir miles de millones de dólares y mantener el acceso al sistema de pagos en dólares de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, la empresa además vendió cámaras y equipos de vigilancia que ayudaron al gobierno iraní a vigilar protestas y controlar a sus ciudadanos.

La defensa de Huawei

A la salida del tribunal, el abogado defensor Brian Heberlig adelantó que espera que Huawei apele las condenas y destacó que la absolución en el cargo de crimen organizado es un rechazo profundo a la versión del gobierno estadounidense sobre lo que es la compañía. En sus alegatos, el abogado trató el robo de secretos comerciales como faltas aisladas de algunos trabajadores imposibles de evitar en una firma con cientos de miles de empleados, y afirmó que la empresa creció pagando por la tecnología que pedía y no robándola.

En un comunicado publicado este miércoles (horario chino) desde Shenzhen, la compañía afirmó que los cargos por los que fue condenada no tienen base legal ni sustento en los hechos, y anunció que revisará el fallo para defender sus derechos por la vía judicial. La empresa agregó que las cinco disputas sobre secretos comerciales mencionadas por los fiscales ya se habían resuelto antes en tribunales civiles sin que se comprobara mala fe de su parte.

En el mismo documento, la tecnológica defendió su desarrollo propio y detalló que en los últimos diez años invirtió más de 180.000 millones de dólares en investigación y desarrollo, área en la que trabajan más de 110.000 personas (sobre el 55 % de toda su plantilla), lo que le permitió sumar más de 150.000 patentes activas en el mundo hasta fines de 2024. También indicó que en la última década pagó más de 6.000 millones de dólares por el uso de patentes de otras compañías, y que cerca del 80 % de ese dinero fue para empresas estadounidenses.

Recordemos que este caso penal comenzó a fines de 2018 con la detención en Canadá de la directora financiera de la compañía e hija de su fundador, Meng Wanzhou, a pedido de Estados Unidos, un mes antes de que los cargos se hicieran públicos en enero de 2019.

En ese entonces, Meng pasó tres años bajo arresto domiciliario en sus casas de Vancouver hasta que en septiembre de 2021 llegó a un acuerdo con los fiscales estadounidenses para suspender la causa en su contra tras admitir que la empresa engañó a un banco sobre sus negocios en Irán. Eso le permitió volver a China y seguir en su puesto.