La nueva línea de teléfonos Honor 700 acaba de ser presentada en China. Serie que está integrada por el modelo base, el 700 Pro y el 700S. Los tres equipos vienen con una batería de silicio-carbono de 9.000 mAh, carga rápida por cable de 80 W, una pantalla secundaria en la parte trasera y una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica (OIS).

El nuevo visor trasero es un panel AMOLED de 1,59 pulgadas (410 x 502 píxeles) posicionado junto a los lentes. Desde esa pantalla se pueden ver alertas como los pedidos de comida o viajes por aplicación, cambiar la música y responder mensajes con la voz sin desbloquear el teléfono. También muestra stickers animados hechos con inteligencia artificial y sirve para encuadrar selfies con la cámara principal.

En este mismo módulo, las versiones estándar y Pro incluyen un sensor PPG para medir signos vitales. Al apoyar el dedo ahí durante diez segundos, el teléfono mide el pulso, el oxígeno en la sangre (SpO2) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Diferencias entre los tres modelos Honor 700

Si nos vamos al detalle específico del hardware, Honor 700 Pro usa un procesador Snapdragon 8 Gen 5 (con gráfica Adreno 829 y los chips propios C2 y E2 para mejorar la señal móvil y el uso de energía) y es el único de la serie con carga inalámbrica de 50 W y carga inversa. Para el zoom, suma una cámara teleobjetivo periscópica de 50 MP con estabilización óptica, acercamiento óptico de 3x, digital de 100x y soporte para acoplar un lente teleconvertidor externo de 200 milímetros.

Por su parte, el Honor 700 estándar lleva el chip Snapdragon 8s Gen 4 y cambia el lente periscópico por un teleobjetivo tradicional de 50 MP con estabilización y zoom óptico de 3x. Este equipo mide 8,08 milímetros de grosor (207 gramos), frente a los 8,29 milímetros de la versión Pro (213 gramos), y ambos cuentan con marcos de metal y lector de huellas ultrasónico 3D bajo la pantalla. El tercer modelo es el Honor 700S, que integra el chip Snapdragon 7 Gen 4 y no incluye cámara teleobjetivo ni sensor de salud PPG, siendo el más simple de los tres.

Pantalla principal, resistencia y precios en China

Por el frente, los tres celulares comparten una pantalla OLED plana de 6,57 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y hasta 8.000 nits de brillo. A esto se suma un lente trasero ultra gran angular de 12 MP, una cámara delantera de 50 MP, MagicOS 11 (basado en Android 17), conectividad 5G, Bluetooth 6.0, NFC, puerto infrarrojo y certificación IP68, IP69 e IP69K contra agua y polvo.

En China, los nuevos teléfonos ya están en preventa, pero se comercializará oficialmente a partir del 27 de noviembre. Honor 700S se vende en colores Sky, Pink Mist y Cool White desde los 2.999 yuanes (unos $435 dólares) en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de memoria. Los modelos base y Pro suman el color azul Blue Tone: el Honor 700 parte en los 3.699 yuanes ($537 dólares), mientras que el Honor 700 Pro cuesta desde 4.599 yuanes ($690 dólares) con 12GB/256GB y alcanza los 5.599 yuanes ($813 dólares) con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.