La actriz Lexie Shoaibi reveló que interpreta a Mandy, el personaje secundario que se volvió tendencia entre los jugadores tras el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6). A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista confirmó que hizo tanto la voz como la captura de movimiento para este papel.

Shoaibi guardó el secreto de su participación hasta que el juego de Rockstar Games salió a la venta. En su publicación, celebró que el título ya está disponible y pidió a sus seguidores que le avisen si la encuentran durante sus partidas.

Mira a Lexie confirmando su participación en el videojuego.

¿Quién es Mandy y qué hace en GTA 6?

En la historia, Mandy es un personaje no jugable (NPC) que aparece durante el Capítulo 1 en la zona de Key Lento. Su escena ocurre cuando Jason, uno de los protagonistas, va a su casa por encargo de su casero, Brian, para cobrarle el arriendo atrasado y arreglar las tuberías del lavaplatos.

Durante la misión, la inquilina recibe a Jason en bikini y coquetea con él para intentar llevarlo a la cama. En medio de la charla, la mujer confiesa que revisó las redes sociales del protagonista para averiguar qué música escucha y en qué lugar entrena.

A pesar de la insistencia de la vecina, Jason rechaza sus propuestas para serle fiel a Lucia Caminos, su pareja y coprotagonista del juego, quien está presa en esa primera parte de la historia.

La reacción de los jugadores

Los clips de esta misión circularon rápidamente en plataformas como YouTube y Reddit a partir de las transmisiones de creadores de contenido. En las primeras horas tras el lanzamiento, el personaje generó más menciones y comentarios que la propia Lucia Caminos entre la comunidad de jugadores.

Además de los videos compartidos en redes, la escena disparó una duda específica sobre la jugabilidad del título. Tras completar el primer capítulo, miles de personas buscaron si el juego permite engañar a Lucia para aceptar la propuesta de Mandy.