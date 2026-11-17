

El presidente del directorio de Nvidia, Harvey C. Jones, descartó restituir a Jensen Huang como director ejecutivo tras aceptar por unanimidad su renuncia el jueves de la semana pasada. Durante la entrega de resultados del tercer trimestre realizada este martes, el directivo confirmó que la empresa contrató a la firma Heidrick & Struggles para buscar a un reemplazante definitivo, proceso en el que evaluarán a candidatos internos y externos.

La postura de la junta respondió a una declaración pública que difundió horas antes el propio Huang, quien dirigió la compañía durante 33 años. En ese mensaje, el cofundador aseguró que recibió múltiples llamados de empleados, inversionistas, socios y clientes pidiéndole que volviera al cargo, y afirmó que sería un honor hacerlo. A esa declaración se sumó una carta interna enviada por un empleado de alto rango que también pidió a la directiva el regreso del exejecutivo.

Mientras se define al nuevo líder, la directora financiera Colette Kress sigue al frente de la compañía como directora ejecutiva interina, puesto que asumió el 12 de noviembre. Consultada en la llamada con inversionistas sobre cómo retendrán al talento durante este cambio, Kress reconoció que hay opiniones diversas entre los trabajadores, pero aseguró que el equipo directivo actuó con firmeza y que el personal mantiene el compromiso con su trabajo.

Los resultados financieros de Nvidia superan las expectativas

En este primer reporte trimestral presentado por Kress, Nvidia informó ingresos por 115.800 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que representa un alza interanual del 103 % impulsada por su división de centros de datos, que aportó 107.600 millones de dólares. Las ganancias diluidas por acción llegaron a 2,68 dólares, superando los 2,47 dólares que esperaban los analistas.

Para el cuarto trimestre, la compañía calcula ingresos por 130.000 millones de dólares, con un margen de variación del 3 %. Tras conocerse estas cifras, las acciones subieron casi un 5 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado y llegaron a 162,60 dólares, después de cuatro días seguidos a la baja en los que acumularon una caída del 11 % tras la renuncia de su fundador.