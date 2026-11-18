

Instagram agregó una opción para editar las historias después de haberlas subido. El jefe de la plataforma, Adam Mosseri, contó que los usuarios tienen un plazo de 15 minutos desde la publicación para hacer correcciones sin necesidad de eliminarla y volver a publicarla.

Esta herramienta te deja corregir el texto, cambiar la música, editar los stickers y los dibujos sobre la imagen. Al guardar los cambios, la historia mantiene las visualizaciones, los «me gusta» y las respuestas que ya tenía. Lo único que la app no deja cambiar es la foto o el video principal.

Para usar esta opción de edición, solo tienes que abrir la historia, tocar el menú de tres puntos en la esquina inferior derecha, elegir «Editar historia» y tocar «Listo» arriba a la derecha al terminar. Después de guardar, aparece una etiqueta de «Editado» debajo del nombre de usuario para avisar a quienes ven la publicación que hubo cambios.

Nuevas herramientas de diseño para las historias

Instagram también sumó nuevas letras, colores y formas para los stickers. Ahora estos stickers vienen ordenados en hojas que se pueden deslizar hacia los lados para encontrarlos más fácil. Además, el menú permite fijar los stickers favoritos y buscar en todas las hojas al mismo tiempo.

La aplicación agregó nuevos fondos con desenfoque, colores sólidos y degradados para usar al compartir una foto, un Reel o una publicación del perfil en una historia. También sumó una vista previa en la galería para ordenar varias fotos y hacerles cambios antes de subirlas.