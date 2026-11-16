Un creador de contenido en TikTok llamado David (@davidthechunk) exigió cambiar al vendedor sordo que lo atendía en una Apple Store de Virginia, Estados Unidos, y el supervisor del local amenazó con negarle la venta. El propio comprador grabó la escena para sus redes sociales, pero las críticas de los usuarios lo obligaron a borrar los videos de su cuenta.

El hecho ocurrió en la sucursal del centro comercial Fashion Centre de Pentagon City, en Arlington, adonde David fue con un amigo para comprar un iPhone. Durante la atención, el trabajador sordo se comunicó con ellos mediante gestos y les pidió escanear un código QR con el celular para avanzar con la compra. Aunque el proceso iba bien, David se quejó frente al empleado diciendo que necesitaba hablar con alguien más y le preguntó directo si otra persona los podía atender, mientras el amigo que grababa intentaba frenarlo.

Tras escuchar el reclamo, el vendedor fue a buscar a un encargado. Cuando el supervisor llegó a la mesa y preguntó cuál era el problema, el cliente le dijo que había «una barrera de comunicación» porque el empleado no hablaba y era sordo. El jefe lo detuvo en seco, le respondió que su compañero estaba capacitado para hacer todo el trabajo del local incluso mejor que él y le advirtió que no los iban a atender ese día si no aceptaban seguir la compra con ese vendedor.

Mira la tensa situación en el video que el propio @davidthechunk subió a su TikTok y después eliminó:

El origen del video en la Apple Store

Para evitar que los echaran de la Apple Store, el acompañante que grababa pidió disculpas varias veces y explicó que solo querían saber dónde pagar después de escanear el código QR. Pese a eso, David volvió a interrumpir para insistir en que era difícil comunicarse y pidió que vieran su punto de vista, mientras su amigo le rogaba que se callara. El encargado le contestó que en la tienda apoyan a todos sin importar si tienen alguna discapacidad y les exigió ser respetuosos con el personal para continuar.

Aunque el clip se hizo viral en las últimas horas, después de que otras cuentas lo publicaran para cuestionar el trato hacia el trabajador, David había subido el video original a TikTok hace siete meses. Aquella primera versión duraba 2 minutos y 32 segundos y aún se puede ver indexado en Google, ya que el video original y la versión reeditada que volvió a subir recientemente, fueron eliminados.

Los videos fueron borrados, pero aún aparecen listados en Google.

El tiktoker, que acostumbra a grabar bromas pesadas en la calle usando unos lentes inteligentes Meta Ray-Ban, como repartir stickers ofensivos o interrumpir debates con preguntas absurdas, publicó de nuevo el video recortado y con subtítulos para tratar de hacerlo viral. Sin embargo, un usuario en X que compra en la tienda de Pentagon City reconoció el lugar y destacó el buen trato que siempre da ese empleado, después de ver el video publicado también en esa red social.

¿Cómo trabajan los empleados sordos y cómo atienden a clientes con sordera?

Apple contrata a personas sordas en sus tiendas de Estados Unidos desde hace más de una década. Tanto compradores como propios empleados sordos de la empresa han contado en plataformas como Reddit y Facebook que no hacen tareas internas aisladas, sino que atienden directo al público en el área de ventas y en el soporte técnico del Genius Bar.

Para comunicarse con los clientes que no saben Lengua de Señas Americana (ASL), los trabajadores sordos de una Apple Store usan un iPad mini o un iPhone de la tienda. Al empezar la atención, el vendedor muestra un mensaje guardado en la pantalla donde avisa que es sordo y le pide a la persona que escriba ahí sus dudas para guiarla en la compra.

Las tiendas también usan iPad cuando quien tiene sordera es el cliente que va a comprar. Con el servicio SignTime, cualquier comprador puede pedir en el local una videollamada con un intérprete de lengua de señas para conversar en el momento con un vendedor oyente.

Cuando el cliente pide este apoyo, el vendedor le muestra un iPad con el nombre SignTime. El comprador hace las señas frente a la cámara de la tableta, el intérprete traduce el pedido en voz alta por el altavoz para el vendedor de Apple y luego pasa a señas las respuestas del trabajador.

Puedes ver una atención a una pareja de personas con sordera en el siguiente clip publicado en Facebook: