En Chile, SP Digital se transformó en una de las tiendas más reconocidas y exitosas de hardware y accesorios de computación. Y en la actualidad, su situación es completamente distinta: bajó la web, detuvo sus ventas y dejó de responder a los clientes que esperan entregas de productos o devoluciones de dinero.

Y aunque esta tienda de computación no informó públicamente su cierre, trabajadores de la empresa confirmaron por correo a los compradores que están en proceso de quiebra.

Múltiples usuarios afectados contaron en Reddit que pagaron por monitores y componentes de computador que no tenían stock, y que acumulan más de 20 días de atraso en el retorno de su dinero. En sus primeras respuestas a esos reclamos, la tienda aseguró que sus procesos estaban detenidos por una reestructuración interna, por lo que no podían cotizar, armar pedidos ni recibir mercadería.

Días después, una trabajadora escribió a un cliente que se ve muy lejano que la empresa cumpla con su reembolso debido a la quiebra, y explicó que el propio personal está en la misma incertidumbre. Para no perder el dinero de la compra, la empleada ofreció usar ese saldo en algún producto que todavía quedara en la bodega, o bien darle los datos del dueño y del abogado de la tienda para reclamar directamente con ellos.

Imagen publicada por un usuario afectado en Reddit.

Cambio de dueño y remate de bodega en SP Digital

El cierre ocurre poco después de un cambio en la propiedad de la empresa, que nació en 2006 como un negocio familiar. Según publicó el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2026, Inversiones San Vicente SpA pasó a ser el único accionista de Comercializadora SP Digital SpA el 31 de agosto pasado, y la administración quedó a cargo de Gonzalo Andrés Dubost Durana. En los foros, clientes y extrabajadores atribuyen la caída del negocio a esta nueva administración, tras el corte de crédito de los proveedores y el despido de empleados.

El lunes 9 y el martes 10 de noviembre, la tienda hizo una venta de bodega presencial en su local de Padre Mariano 356, en Providencia. Allí ofreció cerca de 850 productos con descuentos anunciados de hasta un 90 %, entre tarjetas gráficas, procesadores, periféricos, sistemas de enfriamiento y repuestos para consolas. Sin embargo, compradores que revisaron el catálogo reclamaron que la empresa subió los precios normales antes de aplicar las rebajas.

Hoy la web de la tienda solo muestra un aviso de mantenimiento por supuestas mejoras, aunque el dominio .cl sigue inscrito a nombre de la empresa sin cambios desde el año pasado. Además, la tienda dejó de publicar en sus redes sociales y cerró los comentarios en Instagram para frenar las quejas públicas. OhMyGeek! contactó a SP Digital para consultar por su situación y los pagos pendientes, pero la empresa no respondió.

Qué hacer cuando la tienda no responde en el SERNAC

Los compradores afectados pusieron reclamos en el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) para recuperar su dinero. Sin embargo, como este organismo solo actúa como mediador y no puede obligar ni multar a las empresas, la falta de respuesta de la tienda hace que los casos se cierren sin solución.

Cuando el reclamo en el SERNAC no funciona o la empresa desaparece, los afectados pueden presentar una querella y demanda por infracción a la Ley del Consumidor (Ley 19.496) en el Juzgado de Policía Local de su comuna.

A diferencia del SERNAC, este tribunal puede dictar una sentencia obligatoria que ordene devolver el dinero, pagar indemnizaciones por daño material o moral y multar a la empresa. Este trámite no requiere abogado y los compradores pueden presentar el documento del reclamo cerrado sin acuerdo en el SERNAC como prueba ante el juez.