El director de cine chileno Sebastián Lelio murió este viernes a los 52 años en su casa de Las Condes. Su pareja, Amalia Kassai, lo encontró sin vida alrededor del mediodía y se comunicó con Carabineros tras el hallazgo.

Durante la tarde, la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó diligencias investigativas por la muerte del cineasta. Ante el suceso, el Ministerio Público informó que el fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, se dirigió a la vivienda para liderar la indagatoria en el lugar.

El mensaje de la familia y los proyectos de Lelio

A través de su cuenta de Instagram, Kassai comunicó que la muerte ocurrió por motivos de salud. «Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia», expresó en un mensaje firmado por las familias Lelio Kassai y Campos Watt.

Nacido en Mendoza y criado en Chile, el cineasta dirigió películas como La sagrada familia, Gloria, Disobedience, El prodigio y La ola, además de Una mujer fantástica, cinta con la que ganó el Oscar a Mejor película de habla no inglesa en 2018.

Durante las últimas semanas, Lelio trabajaba en la grabación de la película Poeta chileno, basada en la novela del mismo nombre del escritor Alejandro Zambra.