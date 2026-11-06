ASUS sumó una nueva alternativa a su línea de computadores portátiles ProArt, una que debutó este 2026 con un chip unificado de NVIDIA donde el procesador central y la tarjeta de video van unidos en un mismo bloque soldado a la placa. Este equipo se vende en paralelo a las versiones que mantienen procesadores AMD Ryzen AI 9 y ofrece una variante que funciona como una sola unidad de procesamiento sobre Windows con arquitectura Arm.

Mientras la generación anterior de esta familia (modelo H7606 de 2024) combinaba por separado un procesador AMD Ryzen AI 9 465 y una tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX de la serie 50, la nueva versión H7607 usa el chip NVIDIA RTX Spark. Esta pieza une una CPU Grace de 20 núcleos y una GPU Blackwell de 6.144 núcleos CUDA mediante un enlace directo NVLink-C2C, con un consumo total de 80 W. Un sistema de procesador todo en uno similar al que aplicó Apple en sus computadores MacBook con sus chips propios.

Diferencias de memoria e IA en el ProArt P16

En el modelo H7606 (2024) con arquitectura separada, el computador admitía hasta 64 GB de memoria LPDDR5X divididos entre el procesador y la tarjeta de video. Con el diseño de chip único de NVIDIA, la nueva versión llega hasta 128 GB de memoria unificada a la que ambos componentes acceden al mismo tiempo. Según ASUS, este formato es un 20 % más rápido porque evita copiar y transferir datos de un chip a otro.

Gracias a esta memoria compartida, el portátil puede correr programas pesados de inteligencia artificial y diseño sin conexión a internet ni servidores externos. El equipo procesa modelos de lenguaje de hasta 120 mil millones de parámetros, maneja ventanas de contexto de un millón de tokens, renderiza escenas 3D de más de 90 GB y edita video en resolución 12K.

Alexandre Ziebert, gerente de Technical Marketing de NVIDIA para Latinoamérica, señaló que esta plataforma reúne en un solo portátil tres tareas que antes pedían equipos distintos: usar agentes autónomos de inteligencia artificial, editar contenido pesado y correr videojuegos con gráficos RTX. El computador trae instalados programas propios como el generador de imágenes MuseTree, el asistente Zenni Claw y el organizador de archivos StoryCube, además de soporte para herramientas de automatización como Hermes Agent y ComfyUI.

Cambios en tamaño, refrigeración y pantalla

En comparación con la generación anterior (H7606), el chasis del modelo con chip NVIDIA es un 14 % más delgado en su parte frontal, donde bajó de 14,95 a 12,9 milímetros, y un 9 % más estrecho en la parte trasera, que pasó de 17,39 a 15,9 milímetros. El peso total disminuyó un 5 %, bajando de 1,85 a 1,77 kilos.

Para disipar el calor en menos espacio, la laptop tiene dos ventiladores que toman aire fresco desde el teclado y expulsan el aire caliente por una bisagra oculta que desvía el flujo lejos de la pantalla, junto con un modo silencioso que apaga la ventilación durante tareas livianas. La máquina incluye una batería de 99,9 Wh, conexión Wi-Fi 7, lector de tarjetas SD Express 7.0, salida HDMI 2.1, un puerto USB Tipo-A y tres puertos USB4 Tipo-C de 40 Gbps.

La pantalla de 16 pulgadas también cambió frente al modelo previo: pasó del panel 3K de 1.000 nits de brillo máximo a un panel 4K Tandem OLED que alcanza los 1.600 nits. Esta pantalla mantiene una tasa de refresco variable de 120 Hz y suma un recubrimiento que reduce los reflejos de luz en un 65 %.

Precio y versiones disponibles en Chile

El computador acaba de salir a la venta en Chile. Lamentablemente, ASUS nos confirmó que en el país solo venderán el modelo de 16 pulgadas en color negro. Por decisiones de mercado, la empresa descartó traer la versión de 14 pulgadas o variantes en color blanco.

Esta edición con procesador NVIDIA se comercializa en nuestro país en dos capacidades: la versión con 32 GB de memoria RAM cuesta $4.499.990 CLP, mientras que el modelo con 128 GB de RAM vale $7.999.990 CLP y está en preventa en la tienda online de ASUS.

Ambos equipos incluyen dos años de garantía, tres meses de suscripción a Adobe Creative Cloud, tres meses de Google AI Pro y dos meses de Perplexity Pro con 3.000 créditos adicionales.