El cofundador de Microsoft, Bill Gates, visitó la División Chuquicamata de Codelco, cerca de Calama, durante un viaje en su avión privado por la Región de Antofagasta. Según contó el Diario Financiero a partir de fuentes cercanas a la minera, el empresario pidió conocer personalmente el yacimiento bajo estricta reserva y sin presencia de prensa.

El recorrido por el norte también incluyó un paso turístico por San Pedro de Atacama. Dentro de la faena de Codelco, los primeros antecedentes apuntaron a una visita a la mina subterránea que funciona desde 2019, luego de décadas de extracción a cielo abierto, aunque otros reportes sumaron un paso por la zona del rajo y la refinería.

Durante su estadía no hubo reuniones con ejecutivos de Codelco ni anuncios sobre posibles negocios o inversiones en el lugar. Aun así, Microsoft no es ajena a la estatal chilena: por ejemplo, en marzo de 2026, Codelco y esta empresa estadounidense firmaron un acuerdo para usar inteligencia artificial, automatización y tecnologías digitales en las faenas mineras.

Bill Gates y su relación con la minería

Además de su rol en el gigante informático, Bill Gates participa en el fondo de inversión Breakthrough Energy Ventures, enfocado en tecnologías limpias. A través de esta firma, invierte en KoBold Metals, empresa estadounidense que usa inteligencia artificial en la exploración geológica para encontrar nuevos yacimientos de cobre, litio y níquel, minerales necesarios para las energías renovables, la electromovilidad y la infraestructura tecnológica.

En abril de 2026, KoBold Metals anunció el inicio de la construcción del proyecto Mingomba, en Zambia. Esta faena de cobre, basada en el análisis de datos del subsuelo con algoritmos, contempla una inversión de más de 2.000 millones de dólares y proyecta producir 300.000 toneladas al año.

En una entrevista con Diario Financiero, el director de Tecnología de KoBold Metals, Tom Hunt, dijo que Chile está «definitivamente subexplorado» y mostró interés por hacer proyectos en el país. El ejecutivo también nombró a Codelco como un posible socio para explorar, aunque aclaró que todavía no encuentran las condiciones para entrar al mercado local.