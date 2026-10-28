PlayStation confirmó que Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered y Monster Train 2 serán los títulos mensuales de noviembre de 2026 para los suscriptores de PlayStation Plus. Los tres títulos se podrán descargar sin costo adicional desde el martes 3 hasta el lunes 30 de noviembre.

Esta selección estará disponible para todos los usuarios del servicio desde el nivel básico Essential. Sin embargo, hay una diferencia por consola: mientras los dos primeros juegos funcionan en PS4 y PS5, Monster Train 2 solo se podrá jugar en PlayStation 5.

¿De qué tratan los juegos que llegan en noviembre?

El título principal del mes es Dead Island 2, un videojuego de rol y acción en primera persona estrenado en 2023. Este juego ya estuvo en el Catálogo de Juegos del servicio a fines de 2024 y ahora pasa a la rotación mensual. Su historia ocurre en una versión de Los Ángeles llamada «HELL-A», puesta en cuarentena por un virus zombi, donde el jugador controla a un sobreviviente mordido que resulta inmune a la infección.

Para avanzar por la ciudad hay que enfrentar a los infectados mediante combate cuerpo a cuerpo, usando armas para cortar y aplastar enemigos, además de pelear contra jefes como un payaso zombi al final de un muelle. Toda la campaña se puede jugar en solitario o en un modo cooperativo en línea para hasta tres personas.

El listado suma también Tomb Raider IV-VI Remastered, colección conocida como la «Trilogía de la Oscuridad» que reúne las aventuras clásicas The Last Revelation, Chronicles y The Angel of Darkness. En estas historias, Lara Croft investiga desde tumbas en Egipto donde desaparece sin rastro hasta experimentos alquímicos tras ser acusada de asesinato. Esta edición permite cambiar en cualquier momento entre los gráficos poligonales originales y el diseño visual actualizado.

El tercer estreno de noviembre es Monster Train 2, una secuela para un jugador que mezcla batallas de cartas al estilo de Slay the Spire con defensa de torres. Aquí, antiguos ángeles y demonios se alían para viajar en trenes por el Infierno, el Cielo y el Abismo tras la toma del Cielo por parte de los Titanes. El usuario debe elegir entre cinco clanes nuevos y defender tres niveles verticales a la vez, mientras recluta unidades, mejora su mazo y desbloquea eventos.