La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó bloquear en Chile el acceso a Magis TV, Flujo TV y Xuper TV, medida que incluye todas las variantes y sitios espejo de estas plataformas de televisión pirata. La decisión cumple un fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago, tribunal que acogió una demanda de Warner Bros. por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

Con esta resolución judicial, el organismo envió la orden a GTD, DirecTV, Entel, WOM, Mundo, ClaroVTR, Netline y Movistar para que corten el paso a estas señales en sus redes de todo el país. Las ocho compañías de internet tienen un plazo máximo de cinco días para aplicar el bloqueo, usando el listado de dominios y direcciones IP que identificó la Alianza contra la Piratería Digital.

Los otros sitios bloqueados junto a Magis TV y sus clones

Este trabajo conjunto entre los tribunales, el regulador y las empresas del sector acumula 1.954 direcciones web de televisión por internet (IPTV) bloqueadas hasta octubre de 2026. Además de Magis TV y las otras dos aplicaciones incluidas en el fallo reciente, la lista de sitios dados de baja incorpora dominios de Cuevana, Oleada TV, Stella TV, TeleLatino, PelisPlus, Cinecalidad y Fútbol Libre.

El registro mensual de la Subtel muestra que en junio se cerraron 221 enlaces ilegales y 180 en julio, mientras que en agosto cayeron 469 y en septiembre otros 319. El mayor volumen de bajas ocurrió en octubre, mes que terminó con 765 direcciones web bloqueadas.

Riesgo de robo de claves bancarias y el negocio detrás del IPTV ilegal

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, advirtió que quienes instalan estas aplicaciones informales exponen sus claves bancarias y dispositivos a hackeos y estafas, sin contar con respaldo ni protección. «Al usar una app o sitio pirata, el usuario le entrega la llave de sus datos personales a organizaciones desconocidas», afirmó la autoridad.

Garrido añadió que la baja de estos sitios busca cortar la cadena del ciberdelito y promover los servicios formales de televisión de pago y entretenimiento en Chile, compañías que cumplen la ley, pagan impuestos, respetan los derechos de transmisión y dan soporte a los usuarios.

De acuerdo con las estimaciones del sector, en el país existen cerca de un millón de suscripciones a servicios ilegales de televisión y streaming. Estas restricciones de acceso se suman al operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), que desarticuló una organización dedicada a retransmitir señales televisivas por IPTV y que cobró más de $4.000 millones en suscripciones desde 2018.