Abrir un archivo mientras respondes un mensaje parece una tarea sencilla, hasta que debes alternar entre aplicaciones para recordar una cifra. Ahí aparece una de las limitaciones del celular: tiene potencia para trabajar, pero poco espacio para mostrarlo todo. La nueva generación de Apple aborda ese desafío desde dos frentes: más espacio para la multitarea y nuevas herramientas para crear contenido.

Con el iPhone Duo, Apple lleva la pantalla plegable a su teléfono. La novedad invita a pensar qué harías con ese espacio adicional. Leer una propuesta junto al correo que la explica permite seguir una conversación sin esconder el documento cada pocos segundos y volver a buscar el punto de lectura.

Leer un archivo sin perder de vista la conversación

Para entender qué es el iPhone Duo, conviene empezar por esa diferencia. La pantalla exterior atiende las consultas rápidas; la interior abre una superficie de trabajo. En iOS 27, Split View permite colocar dos aplicaciones lado a lado e incluso abrir dos ventanas de Safari. Comparar información deja de exigir un cambio constante de pantalla.

Las pantallas del iPhone Duo combinan dos paneles OLED: uno exterior de 5,4 pulgadas y otro interior de 7,6. Ambos incorporan ProMotion de hasta 120 Hz, que adapta la frecuencia de actualización al contenido. De esta manera, desplazarte por un texto o una galería se ve más fluido.

Cuánto espacio ocupa tu celular también importa

Sin embargo, el espacio ganado trae una contrapartida física. Un iPhone plegable necesita una bisagra y capas de pantalla capaces de flexionarse. En este modelo, el grosor pasa de 11,3 milímetros cerrado a 5,2 abierto, con un peso de 254 gramos.

En la familia iPhone 18, los modelos Pro siguen otro camino. Mantienen una pantalla rígida y concentran mejoras en captura de imagen y rendimiento. Esa diferencia evita una comparación engañosa: compartir generación y procesador no convierte a todos los equipos en alternativas equivalentes.

La potencia importa cuando el calor intenta frenarla

Entre las características del iPhone Duo, el A20 Pro merece atención por cómo distribuye el trabajo. Su CPU tiene seis núcleos, la GPU siete y suma dos Neural Engine de 16 núcleos. Sin embargo, enumerarlos explica poco si no se considera qué sucede al editar video o ejecutar varias aplicaciones durante un tiempo prolongado.

Apple conecta el chip a una cámara de vapor diseñada para dispersar calor. Este sistema utiliza evaporación y condensación dentro de una estructura sellada: transporta energía térmica lejos de la zona más caliente. La cámara reparte el calor para facilitar su disipación a través del cuerpo.

Autonomía según el tipo de uso

El nuevo iPhone Duo añade dos baterías, una en cada lado del cuerpo. Apple informa hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior y 44 con la exterior. Son resultados obtenidos en condiciones de prueba, por lo que la duración real del brillo, la conectividad, las aplicaciones activas y la frecuencia con que se despliegue el equipo.

Una foto también cambia cuando puedes verte del otro lado

El diseño plegable también cambia la forma de preparar una foto. Duo Preview muestra el encuadre en la pantalla exterior para que quienes aparecen en la imagen puedan revisarlo antes de la captura. Es una utilidad concreta en retratos facilita ajustar la posición o comprobar que nadie quede afuera: sin pedir al fotógrafo que gire el equipo después de cada intento.

Aquí aparece una diferencia importante con el iPhone 18 Pro. Su cámara Fusion principal de 48 MP incorpora apertura variable. Esto aumenta la profundidad de campo, aunque obliga a equilibrar exposición, velocidad de obturación y sensibilidad.

Elige según las fotos que sueles tomar

Si fotografías paisajes, grupos o espacios interiores, conviene revisar el campo de visión. Si sueles fotografiar sujetos lejanos, compara el nivel de acercamiento: los modelos Pro cuentan con una cámara dedicada a esa tarea.

Más controles no aseguran mejores fotos por sí solos. La luz, el encuadre y el momento siguen contando. Tampoco necesitas aprender todos los ajustes manuales para tomar buenas imágenes; conviene saber qué herramienta aporta algo a tus fotografías habituales.

¿Más pulgadas o una pantalla que se despliega?

El iPhone 18 Pro Max ofrece 6,9 pulgadas en un cuerpo rígido de 249 gramos. Esa superficie puede bastar para editar fotografías o revisar una presentación sin añadir una bisagra. El Duo, en cambio, permite distribuir el contenido de otra manera. La decisión no depende solo de la diagonal, sino de si realmente aprovecharás dos aplicaciones visibles al mismo tiempo.

Al comparar las versiones del iPhone 18 Pro Max de Apple, aparecen capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. La elección de almacenamiento cobra sentido al revisar cuánto material se conserva: grabaciones originales, proyectos y juegos.

Fechas y compatibilidad para preparar la llegada a Chile

Saber cuándo sale el iPhone Duo en Chile ya permite organizar el cambio de equipo. La preventa del iPhone Duo en Chile comenzó el 16 de octubre de 2026. Su disponibilidad está anunciada para el 23 de octubre. Conviene diferenciar esa fecha de lanzamiento del plazo de despacho informado por cada comercio.

Antes de la preventa del iPhone Duo en Chile, también conviene preparar el traslado de la línea: el equipo funciona con eSIM, no con tarjetas físicas. La compatibilidad con Apple Pencil USB-C, en cambio, está anunciada para más adelante este año. Quien quiera tomar apuntes con ese accesorio tendrá que considerar ese calendario antes de incorporarlo a su rutina.